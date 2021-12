En medio del agitado panorama habitual que se vive en esta época en el mercado público de Barranquilla, una emotiva escena llamó la atención de transeúntes y comerciantes este viernes: un recién graduado dedicándole el título a su padre.



El progenitor es vendedor ambulante. Con la venta de gafas en una carretilla, se rebusca a diario en el Centro para llevar el sustento al hogar conformado por siete hijos. Por lo anterior, no pudo acompañar a Alexis Castillo en el acto especial.

Me vine al mercado público, el primer abrazo que quiero, tras recibir este título profesional, es el de mi papá FACEBOOK

Sin embargo, esto no fue impedimento para que el señor Germán Castillo tuviera la oportunidad de sentirse orgulloso, ser testigo y saludar al joven por la consagración recién alcanzada, toda vez que el nuevo abogado fue hasta el mercado.



“Me vine al mercado público, el primer abrazo que quiero, tras recibir este título profesional, es el de mi PAPÁ. Gracias, papi, por darme amor y por confiar tanto en mí”, expresó Alexis junto con el video que publicó en sus redes sociales.

La sorpresa que se llevó el vendedor informal

Aquí en este negocio fue como me hice y mi papá me pagó la carrera de abogado FACEBOOK

Apenas recibió el título de la corporación educativa, que también lo certifica como especialista en Derecho Constitucional, Alexis no tuvo ningún reparo en trasladarse de inmediato desde el norte hasta el Centro de la ciudad.



Germán iba empujando su carretilla y promocionando las gafas a viva voz por esta zona céntrica, cuando de pronto se le atraviesa en su camino tremenda sorpresa: un joven en traje formal se acercaba a él.



Al lograr divisarlo bien a la distancia, confirmó que se trataba del joven, quien con una sonrisa de oreja a oreja y una mirada fija hacia su padre, traía el cartón a modo de dedicatoria.



“Aquí en este negocio fue como me hice y mi papá me pagó la carrera de abogado. Por eso estoy orgulloso de tomarme una foto con él y a decirle que este título es de él”, expresa en el video el también licenciado en Educación.

Me vine al mercado público, el primer abrazo que quiero tras recibir este título profesional es el de mi PAPÁ 😭🎯. Gracias papi por darme amor y por confiar tanto en mi 🤜🏼🤛🏻@ChrisDaes manito muchas gracias por tu apoyo! pic.twitter.com/T17q1uQVtr — Alexis Castillo (@AlexisKillero) December 17, 2021

Lágrimas de felicidad por gesto del líder comunitario

Además de esos estudios, Alexis Castillo también es magíster en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo, y fundador del Centro Jurídico Comunitario, en el barrio El Bosque, de la localidad Suroccidente, donde reside.



Tras sus palabras de dedicación, padre e hijo se fundieron en un abrazo, ante la mirada atenta de algunos transeúntes, quienes también se animaron a felicitar al recién graduado.



Mientras que el señor Germán no pudo ocultar las lágrimas que corrían por sus mejillas, por mucho que se las intentaba secar, después del gesto que tuvo el muchacho y que lo hizo sentir orgulloso.



