Piden justicia por la muerte de joven pareja en accidente de tránsito en Barranquilla

Familiares y allegados de la joven pareja que murió en un accidente de tránsito en el norte de Barranquilla exigieron a las autoridades que haya justicia mientras avanza el proceso investigativo.



(Lea también: La historia de amor de pareja que tenía planes juntos y murió tras un baile de Carnaval)



Los seres queridos y amigos de Dayana Escorcia y Juan Andrés Maury se dieron cita en la tarde de este domingo 18 de febrero para recordar a las víctimas mortales y alzar su voz de protesta en el lugar exacto donde ocurrió el siniestro vial.

Queremos justicia para Dayana y para Juan, que murieron el domingo 11 de febrero en esta esquina y no se sabe nada aún de los responsables FACEBOOK

TWITTER

Los manifestantes definieron la convocatoria como una “gran concentración para pedir justicia por Dayana Escorcia y Juan Maury, quienes murieron atropellados, para que no quede impune su muerte”.



Fue así como respondieron al plantón en la esquina de la calle 85 con carrera 47, del barrio San Vicente, norte de la ciudad, a donde llegaron vestidos de blanco y con pancartas con fotografías de los novios y mensajes de justicia.



“¡Queremos justicia! Queremos justicia para Dayana y para Juan, que murieron el domingo 11 de febrero en esta esquina y no se sabe nada aún de los responsables. Queremos que su muerte no quede impune”, expresó una de las participantes.

Facebook Twitter Linkedin

Plantón en la calle 85 con carrera 47. Foto: Tomada de redes sociales

Se mantienen los mensajes de solidaridad

Los mensajes de solidaridad por este caso también se hacen sentir, a través de las redes sociales, donde las personas que conocieron a la pareja han manifestado su tristeza tras enterarse de la tragedia.



“Alzamos la voz para que se haga pronta justicia con su muerte y no queden en impunidad, la vida de nadie tiene valor económico, nadie nace dos veces, lastimosamente estos dos seres nos han dejado un gran vacío en nuestros corazones, a cada uno de los que estamos aquí exigiendo justicia por ellos”, comentó una allegada.

Más detalles de la trágica noche

Facebook Twitter Linkedin

Se conocieron imágenes antes de la tragedia. Foto: Tomada de redes sociales

Cabe recordar que, por este hecho, hay una persona capturada y una investigación en curso. Dayana Escorcia tenía 24 años y Juan Maury tenía 21. Ambos tenían planes juntos, en medio de una relación sentimental que sostenían desde hace varios meses.



(Además: Dos jóvenes murieron tras ser embestidos por conductor ebrio en norte de Barranquilla)



Ellos se movilizaban el domingo 11 de febrero en una motocicleta, tras haber departido en un baile de Carnaval y, en la esquina de la calle 85 con carrera 47, fueron embestidos por un vehículo.



El conductor del automotor, quien responde al nombre de Mateo David Rabbal Olarte, de 26 años, fue capturado. La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que le practicaron una prueba de alcoholemia y dio positivo.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla