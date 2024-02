En video: jornada de protestas en el Concejo de Barranquilla por incremento del pasaje

En la mañana de este miércoles 21 de febrero, se llevó a cabo en las puertas del Concejo de Barranquilla una protesta de ciudadanos por el incremento del pasaje del transporte público colectivo.



(Lea también: Los reveladores indicadores que preocupan a comunidad académica en Barranquilla)



Los manifestantes, en su mayoría educadores, trabajadores y estudiantes, realizaron un plantón al frente de las instalaciones del cabildo, con camisetas rojas, silbatos y banderas, exigiendo una “tarifa diferencial”.

Hay que recordar que, desde mediados de febrero, el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) autorizó el aumento de los viajes en los buses urbanos de 300 pesos y en Transmetro de 200 pesos.



Es decir, ahora los usuarios deben pagar 3.100 pesos los días ordinarios y 3.200 pesos los días domingos y festivos, por cada trayecto, según lo acordado con las empresas autorizadas.



Tras entrar en vigencia el incremento del pasaje, la Universidad del Atlántico anunció como medida la reactivación del convenio con las empresas de transporte Cootransa y Cootransoriente, para tarifas diferenciales a más de 2 mil estudiantes matriculados en esta institución.



Mientras que la administración distrital notificó la apertura de inscripciones para el Estímulo Social de Transporte para Estudiantes (Este), que subsidiará el 40 % del valor del pasaje a los estudiantes universitarios que utilicen Transmetro y vivan en la ciudad.

A esta hora, sociedad civil y grupos sociales realizan un plantón en el Concejo de #Barranquilla, el cual no sesionó el día de hoy. Los manifestantes protestan por el alza de los pasajes de servicio público de buses, incluyendo #Transmetro. pic.twitter.com/cxE5Ne2aJA — Vanexa Romero (@VanexaRomero) February 21, 2024

Esta última medida dejó inconformes a un sector de la comunidad estudiantil, quienes piden que el beneficio se extienda al sistema de transporte colectivo y no sea exclusivo para el sistema de transporte masivo.



“Nosotros hemos dicho que merecemos una tarifa diferencial, no solo para estudiantes y no solo el Transmetro. Debe ampliarse a Sobusa, Sodis, Transmecar, Zoológico, a todas las rutas de transporte colectivo que usamos los barranquilleros en el área metropolitana”, dijo la vocera Andrea Vargas durante el plantón.

Participación de docentes por dos motivos

Estos entes territoriales no han enviado los listados al Ministerio FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea), Alberto Ortiz, señaló que este incremento en el valor del pasaje es un impacto negativo para las finanzas de las familias.



“Es una oportunidad para llamar la atención que ciudades como Barranquilla tengan tarifas tan elevadas en el transporte público. Si uno hace la comparación con ciudades como Bogotá y se compara con Transmilenio y mira los recorridos en ambas ciudades, es algo tan inverosímil que Barranquilla tenga tarifas tan elevadas del transporte”, expresó el dirigente.



(Además: En video: advierten presencia de fragata portuguesa en playas del Atlántico)



Alberto Ortiz agregó que esta manifestación coincidió con la protesta de los educadores, por la desvinculación de docentes provisionales, la cual calificó como una “situación grave”, que fue advertida al Ministerio de Educación, según cuenta.



“La mayoría de entes territoriales, por instrucciones del Ministerio, tenían que producir unos listados de docentes provisionales desvinculados que tenían derecho de recuperar sus puestos y resulta que estos entes territoriales no han enviado los listados al Ministerio y, haciendo caso omiso a esa obligación, han estado nombrando y haciendo movimientos de planta, que dejan por fuera y revictimizan a estos docentes”, denunció Ortiz.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

Más noticias: