Un nuevo caso de intolerancia se registró en Barranquilla y esta vez en vísperas de Navidad. Los hechos se presentaron en un bus de servicio público que circula por la ciudad y el área metropolitana.



(Lea también: Barranquilla: así será la operación de Transmetro durante la Navidad)



De acuerdo con una serie de videos que fueron difundidos en las redes sociales, un hombre y una mujer sostuvieron una riña en el interior del vehículo, por lo que tuvieron que intervenir los demás pasajeros.

La primera grabación muestra el momento en que la pasajera involucrada discute con el conductor del automotor, afiliado a la empresa Sobusa, por la ruta que tomará más adelante.

La discusión de la mujer con el conductor

Yo no le estoy obligando a que vaya, pero no tiene por qué mangonearme. Hágame el favor y me respeta FACEBOOK

TWITTER

“Yo para allá no voy, ya te dije, yo para allá no voy”, le dijo el hombre. A lo que la mujer respondió: “No, es que yo no le estoy obligando a que vaya, pero no tiene por qué mangonearme. Hágame el favor y me respeta”.



De pronto es interrumpida por un pasajero que se ubicó en los asientos traseros del bus: “¡Ya no le digas más nada, chofer! Ella lo que quiere es problema, no le digas más nada”.



La señora reaccionó: “¡Cállese la boca, cállese la boca! No sea sapo”. En eso, el usuario de la ruta que graba cortó el video, cuando otros pasajeros iban a abordar el transporte con destino a la urbanización La Playa.



Sin embargo, se conoció un segundo video que se hizo viral en la red social Twitter. En él se observa el violento acontecimiento de la discusión, cuando de las agresiones verbales pasan a las agresiones físicas.

Aquí empezó todo, el señor de atrás se empezó a meter en la discusión entre el chofer y la señora y luego termino con agresión física pic.twitter.com/ludUG3FOBV — Thē Gāmē Chāngēr (@Sadm14) December 22, 2022

La escena del caos en el interior del bus

¡Ella me tiene que respetar! ¿Cómo me va a pegar a mí? Si ella me pega, yo le pego FACEBOOK

TWITTER

“Las mujeres tienen que respetarme pa’ que uno las respete”, le dijo el ciudadano cuando la señora se iba a bajar del automotor. Fue ahí cuando la señora le da un golpe con su mano derecha en el rostro.



El señor reaccionó con otros dos golpes y ella trató de huir. “¡Ella me tiene que respetar! ¿Cómo me va a pegar a mí? Si ella me pega, yo le pego. La mujer que me venga a pegar, yo le pego su cachetada también, pa’ que respete. Dale, compi”, dijo.



Al ver las agresiones del hombre a la mujer, el resto de pasajeros debió intervenir en defensa de la ciudadana. Incluso, una de ellas la animó a que le lanzara una piedra. “No seas boba”, le dijo una joven mientras los demás recriminaban al señor.



Luego de que la señora dejara el bus, los demás volvieron a sus asientos y el conductor retomó la ruta.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- El árbol de Navidad en caña flecha más grande del mundo está en Sincelejo

- El agustiante video del momento en que una mula pierde los frenos y se estrella

- En el corazón del ARC Simón Bolívar, el primer buque construido en Colombia