Impactante video: la pelea entre un hombre y una mujer por una silla en Transmetro

No paran los casos de intolerancia en Barranquilla. Esta vez ocurrió a bordo de un articulado de Transmetro, donde dos personas se enfrentaron por una silla.



La escena quedó registrada en un video que grabó un pasajero con su celular y, posteriormente, la grabación fue difundida este martes en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones.

En él se puede observar el momento en que tanto la mujer como el hombre se van a los empujones. La ciudadana impedía que el joven tomara asiento al lado de ella y él puso resistencia.



De acuerdo con la versión de testigos, la usuaria del sistema de transporte masivo, al parecer, deseaba guardarle el puesto a un hombre que la acompañaba y el joven involucrado hizo todo lo posible por sentarse.



“Ninguno de los dos se sienta y ya. Él está pagando pasaje también”, manifestó una pasajera que estaba en la fila de atrás y que salió en defensa del ciudadano. A lo que la persona le respondió con insultos.

Una adulta mayor se quedó con el cupo

De hecho, en el video se ve el momento en que el compañero de la protagonista de la pelea se intenta sentar, sin embargo, el usuario no se deja por medio de los empujones.



Todo esto sucedió ante la mirada de las personas que iban sentadas y de pie en el vehículo que no detuvo su marcha. A la joven le recordaron que estos puestos no se guardan y, finalmente, una adulta mayor aprovechó la confusión para sentarse.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla