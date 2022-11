No paran los casos de intolerancia en Barranquilla. El caso más reciente se presentó en la noche de este viernes en plena avenida Murillo, cuando un grupo de personas se enfrentaron a machete.



Los hechos fueron registrados por la cámara del celular de uno de los testigos y posteriormente difundieron el video en las redes sociales, donde pasó a ser viral en las últimas horas.

Según se logra observar y escuchar en la grabación, el enfrentamiento se habría originado porque un conductor le cerró el camino al que venía maniobrando la otra buseta, empezando así una discusión.



Con el pasar del tiempo, los ánimos se caldearon y de la agresión verbal pasaron a las agresiones físicas, sin importar que estaban prestándole el servicio de transporte público a decenas de usuarios que a esa hora regresaban de sus trabajos.



Una mujer que, al parecer, acompañaba a uno de los conductores resultó herida en su rostro cuando intervino por defender al conocido, de acuerdo con la versión de los testigos.

Miembros de la tribu optopus dialogan sobre la importancia de la territorialidad pic.twitter.com/N2fZmkypBK — Luchovoltio (@luchovoltios) November 26, 2022

Pelea con todo tipo de objetos

“A mí me respetas. Tienes que respetarme el carro, no me tienes que tirar el carro aquí”, le decía la ciudadana al hombre que sostenía en su mano lo que sería un objeto de hierro.



En medio de la ira, uno de los involucrados sacó un machete, mientras que la joven atacó en varias ocasiones el vehículo de su presunto agresor hasta quebrarle los vidrios de un retrovisor y de la parte trasera.



Finalmente, ambas partes abordaron los automotores, así como los pasajeros que se embarcaron para retomar la ruta que, por un momento, fue interrumpida abruptamente por esta trifulca.



