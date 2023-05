Una alerta lanzó una ciudadana que denunció en redes sociales la aparición de vidrio en un jabón de verbena, el cual compró en una tienda de cosméticos con sede en Barranquilla.



La mujer dio a conocer su caso en un video que difundió en su cuenta de Tik Tok, donde se hizo viral, generando todo tipo de reacciones ante las heridas que le ocasionó el producto.

“Story time del jabón asesino del Loto del Sur. Compré un jabón en Loto del Sur del (centro comercial) Viva, en Barranquilla. El jabón era de verbena. Lo usé por un tiempo, casi que todos los días”, relata la afectada.



Agrega que el pasado viernes, mientras usaba el producto en el baño, sintió que se estaba cortando, pero pensó que eran partículas propias del jabón, por lo que le restó importancia y continuó en la ducha.



“Cuando ya me estoy sacando el jabón, me veo los brazos y me doy cuenta que estoy sangrando. El sábado agarro el jabón para sacarle las piedritas o las fibras para que no me siga maltratando. ¡Sorpresa! Tiene un pedazo de vidrio”, asegura.

La usuaria reflexiona sobre la gravedad del asunto

La mujer sostiene que fue a hacer el reclamo en la tienda y señala que no hubo disculpas de la otra parte. Por el contrario, según indica, pidió a cambio un jabón líquido y le cobraron 70 mil pesos, cuyo valor canceló.



“Me pongo a pensar y el daño es grande: me pude haber pasado el jabón por la cara, le pudo haber pasado a un niño y ni disculpas me dijeron”, agregó la usuaria, quien se declaró insatisfecha con la atención a su queja.



Hasta el momento, la tienda de cosméticos no ha pronunciado públicamente a la denuncia de la mujer en el video, que tuvo un alcance considerable en las redes sociales.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla