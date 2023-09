El pasado sábado 9 de septiembre se hizo oficial el nombre de la nueva reina del Carnaval de Barranquilla 2024, siendo Melissa Cure Villa la designada tras la reunión de la Junta Directiva de la organización.



(Lea también: Ella es la nueva reina del Carnaval de Barranquilla para el año 2024)



Tras conocer la decisión, se generaron reacciones encontradas. Algunas, apoyando a la nueva soberana, de 25 años, mientras que otros se declararon sorprendidos, esperando otros nombres, según sus preferencias.

Una de las favoritas entre las candidatas, para los carnavaleros, era Alexsandra Estarita Villa, mejor conocida como ‘Lex’ Estarita, quien este domingo reaccionó al nombramiento de Melissa Cure.



“Hoy culmina un proceso muy lindo para mí. Y aunque no pude alcanzar lo que tanto anhelaba, aprendí a construir un sueño, que no significa siempre cumplir la meta, sino atreverse a soñar”, dijo la joven.

El mensaje de Estarita a la nueva reina

Hay que tener en cuenta que, desde hace aproximadamente tres años, Lex venía insistiendo con su postulación. Sus seguidores destacan cualidades de ella, como su destreza en el baile, el amor por la cultura y sus labores sociales en algunas comunidades de la ciudad.



Por lo anterior, en sus redes sociales, Estarita expresó la emoción que le generaba la idea de convertirse en reina del Carnaval, agradeció a su familia, colegio y demás allegados que la apoyaron, además de enviarle un mensaje a la soberana de 2024.



“Quiero felicitar a nuestra reina del Carnaval, Melissa, le deseo todos los éxitos y que se disfrute toda esta experiencia de principio a fin. Invito a todos a que se atrevan a soñar en grande”, manifestó la barranquillera.

Los comentarios de sus seguidores

Alexsandra Estarita compartió estas palabras por medio de un video que difundió en sus redes sociales y los comentarios de sus seguidores, algunos polémicos, no se hicieron esperar.



(Además: Video: protesta en aeropuerto de Barranquilla por pasajeros varados con vuelo cancelado)



“No, Lex, en Barranquilla no se puede atrever a soñar en grande y menos ser reina del Carnaval, si no tienes un gran apellido y mucho dinero, tú, un talento, una lucha y mira: no te lo dieron. Entonces esta vez no. Gracias a ti por ilusionarnos”, dijo una seguidora.



Entretanto, otra internauta aseguró: “Mi prince, siempre serás mi reina del Carnaval, te merecías esa corona a ojo cerrado, lamentablemente no supieron apreciar tu talento Barranquilla se lo pierde”.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla