Por buscar el mejor ángulo para una fotografía, dos jóvenes arriesgaron sus vidas cuando decidieron subirse a la baranda de concreto de un puente peatonal de Barranquilla.



El hecho quedó registrado en un video aficionado que grabó un conductor que pasaba por el lugar, quien quedó impactado al observar las pretensiones del muchacho y de su compañera, aparentemente, menor que él.

Según se logra observar, los ciudadanos se ubicaron sin ningún tipo de protección en el borde de la estructura, mientras el joven le indicaba cómo tomar la fotografía con su teléfono celular.



El peligro se incrementó cuando ambos se levantaron sobre el paso elevado que conecta a un barrio de Barranquilla con uno del municipio de Soledad, cerca al estadio Metropolitano, sobre la Circunvalar.



Los jóvenes se enfrentaron a una serie de riesgos, como que el fuerte viento que circula por estos días en la capital del Atlántico los desestabilizara o perder el equilibrio y caer sobre esta avenida donde los vehículos circulan a gran velocidad.

Las reacciones de angustia de los testigos

Qué peligro, no miden el riesgo por una selfie. De vaina la brisa no lo tumbó FACEBOOK

“¡Hombre, hombre!… Sea serio, mi hermano”, fueron las palabras que expresó la persona que los grabó a la distancia mientras se escucha también a una angustiada mujer que lo acompaña desde el automotor.



El video fue difundido en la tarde de este miércoles a través de las redes sociales y los internautas no dudaron en señalar la irresponsabilidad por tomarse una foto desde las alturas.



“Nunca había visto tanta ridiculez en una imagen” y “Qué peligro, no miden el riesgo por una selfie. De vaina la brisa no lo tumbó”, fueron algunos de los comentarios.



BARRANQUILLA

