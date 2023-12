Video: desmontan pesebre navideño en el Zoológico de Barranquilla por ‘falta de pago’

Una denuncia pública hizo este lunes 11 de diciembre la empresa Td Prins Alquileres y Eventos contra el Zoológico de Barranquilla. Según la firma, la administración del lugar incumplió con los pagos.



Un vocero de la compañía afirmó que el zoo los contrató para la instalación de un pesebre navideño, aprovechando esta temporada de Navidad y fin de año, cuando se preparan para recibir la visita de los niños.

Sin embargo, una semana después de los trabajos, debieron suspender el montaje de la decoración, porque fueron notificados que no podían cumplir con el valor del pago acordado, según denunciaron.



“Se desarma pesebre, porque el zoológico nos pidió un material y luego no quiso cancelarlo por la orden de compra. Luego querían pagar lo que ellos querían”, manifestó Emil Torregrosa, director de la empresa, en un video que posteriormente difundió el portal CTV Barranquilla.



En la grabación, se logra observar el momento en que los colaboradores de la empresa desmontan el escenario que estaba siendo decorado con las figuras representativas del nacimiento de Jesús.

Un caso insólito se presentó en las últimas horas, luego de que se conociera el desmontaje de un pesebre navideño en el Zoológico de Barranquilla, debido al incumplimiento de pago del mismo. pic.twitter.com/OZevOKhgcI — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) December 11, 2023

Trabajos duraron una semana

“Aquí está Isaac, uno de los muchachos, está quitando las luces, porque no quisieron pagar. Nos hicieron trabajar una semana y después de una semana nos van a decir que no nos pueden pagar el trabajo”, agrega una mujer.



Asimismo, precisa que el zoológico no tenía el 50 por ciento restante por el trabajo del pesebre. En ese sentido, tomaron la determinación de desmontar el espacio y acusar a la administración del zoo como “gente tramposa”.



Este medio intentó conocer la versión del Zoológico de Barranquilla, pero hasta el momento no se ha pronunciado de manera oficial sobre esta denuncia.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla