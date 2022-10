Una polémica se ha generado en Barranquilla por algunos mensajes de concejales del Distrito a un veedor ciudadano que viene denunciando presuntas irregularidades en las obras públicas de la ciudad.



Se trata de Reynaldo Torres, miembro del Partido Verde, quien desde principios de octubre ha cuestionado en redes sociales los retrasos en algunas obras y el programa distrital ‘Barranquilla sin Arroyos’.

Por lo anterior, hizo un llamado al Concejo de la ciudad a realizar control político sobre estos hechos que, según considera, es deber de la institución y afecta directamente a los habitantes de la capital del Atlántico.



Durante una sesión que se desarrolló en el recinto, el anunciante mencionó en la agenda del día la aprobación pendiente sobre la proposición del concejal Antonio Bohórquez, en la que cita a funcionarios de la Alcaldía. A lo que el presidente del Concejo, Juan Ospino, intervino.



“Vamos a aprobarla, porque después en las redes dicen que el presidente no le da trámite al tema”, dijo Ospino.



Este comentario fue respondido por Reynaldo Torres a través de su cuenta en Twitter: “Qué bueno, presidente Juan Ospino, que invitara ayer (18 de octubre) a aprobar la proposición, pero no es por lo que digamos en las redes”.

Que bueno presidente @juanospinoacuna que invitará ayer a aprobar la proposición pero no es por lo que digamos en las redes, había que aprobar el debate de control político por un posible carrusel, porque esa la función del concejo de la ciudad. pic.twitter.com/4TomJXx9R1 — Reynaldo Torres🌻 (@Reytorre) October 19, 2022

Las declaraciones de los concejales

Sin embargo, el malestar del concejal Ospino por las críticas de la ciudadanía no paró ahí y continuaron en la plenaria del día siguiente, cuando aseguró que su familia ha sido víctima de agresiones de jóvenes “que dicen pertenecer al Partido Verde”.



“Unas actitudes agresivas, grotescas e intimidadoras que ya están puestas en manos de la Fiscalía. No permito que a través de las redes sociales se intimide al Concejo a hacer debate de control político, presionando a los funcionarios”, señaló Ospino.



Y agregó: “Voy a respetar la silla, porque me voy a bajar a defender el tema de los arroyos (…) Eso no me quita a mí el derecho de respetar las posiciones que sean contrarias, pero no puede cualquier ‘pelaíto’ (joven) que no vivió y no conoció el arroyo de la (carrera) 21”.

🔴 MUY GRAVE que ayer el concejo de Bquilla en plenaria se dedicara estigmatizar a los jóvenes verdes y denigrar de mi persona, solo le falto nombrarme sr @JulioAlvarezVe, que molestia les genera que se haga veeduría real, tomo como amenaza directa las palabras del Cjal Vergara. pic.twitter.com/ed0l9eRzNb — Reynaldo Torres🌻 (@Reytorre) October 20, 2022

Por su parte, el concejal Julio Álvarez se refirió al respecto: “Ese mismo personaje que hace parte del Partido Verde ha tenido las mismas actitudes hacia este servidor. Y ese muchachito ha atentado en contra de mi persona, tomando fotos y exponiéndome. Al Partido Verde que tome acciones contra este personaje, porque realmente está haciendo cosas que no debería”.



A su turno, el concejal Juan José Vergara expresó: “¿Se metieron con Ospino? Papi, lo vas a tener persiguiéndote bastante. Prepárese, mi hermanito, que lo están esculcando ahora mismo”.

La reacción del señalado y la solidaridad de congresistas

Estas declaraciones fueron rechazadas por Torres, quien sostuvo: “Muy grave que ayer (20 de octubre) el Concejo de Barranquilla en plenaria se dedicara estigmatizar a los jóvenes verdes y denigrar de mi persona, solo le faltó nombrarme, señor Julio Álvarez. Qué molestia les genera que se haga veeduría real. Tomo como amenaza directa las palabras del concejal Vergara”.



Muchas personas se solidarizaron con el veedor ciudadano. Entre los que se pronunciaron a favor de Reynaldo están congresistas, colectivos de las juventudes, líderes sociales, académicos y periodistas.



La periodista Mónica Rodríguez manifestó: “No les gusta la veeduría. No será por hacer las cosas bien”. Lo propio hizo el representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf.



“Invito a los concejales de Barranquilla Juan Ospino, Juan Vergara y Julián Alvárez a que respeten y no satanicen a la ciudadanía que les hace control político o veeduría. De eso se tratan las democracias”, expresó el expresentador.

No les gusta la veeduría.

No será por hacer las cosas bien. @JulioAlvarezVe 👀 https://t.co/9kGfuVszb7 — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) October 20, 2022

Invito a los concejales de Barranquilla Juan Ospino, Juan Vergara y Julián Alvárez, a que respeten y no satanicen a la ciudadanía que les hace control político o veeduría. De eso se tratan las democracias. Solidaridad con @Reytorre.



Pilas @Concejodebaq.pic.twitter.com/lebHHG9K3k — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) October 20, 2022

Por su parte, el diputado del Atlántico, Nicolás Petro, indicó: “Rechazo las acusaciones de concejales de Barranquilla que tratan de censurar el control político ciudadano. En un país democrático, la veeduría ciudadana no puede generar molestia, la ciudadanía tiene derecho de cuestionar a quienes eligen”.



“¿Por qué incomodan y amenazan a los jóvenes verdes en Barranquilla?”, dijo la senadora Angélica Lozano.



Rechazo las acusaciones de Concejales de Barranquilla que tratan de censurar el control político ciudadano.



En un país democrático la veeduría ciudadana no puede generar molestia, la ciudadanía tiene derecho de cuestionar a quienes eligen.



Me solidarizo con @Reytorre https://t.co/TQ4PDetv7f — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) October 20, 2022

¿Por qué incomodan y amenazan a los jovenes verdes en Barranquilla? https://t.co/PxIjb0B5jw — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) October 21, 2022

Anuncian acciones desde el Congreso para una investigación

Por su parte, la congresista Cathy Juvinao dijo que los concejales de Barranquilla en mención “hablan como unos gamines” y añadió que tomarán acciones desde el Congreso.



“No permitiremos que se intimide a nuestros jóvenes, menos aún por hacer lo que los ciudadanos deben hacer. Desde el Congreso de la República tomaremos las acciones correspondientes para que se investigue a estos concejales”, anunció en su cuenta de Instagram.



EL TIEMPO contactó al presidente del Concejo, Juan Ospino, para conocer su posición al respecto, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.



BARRANQUILLA

