Una usuaria denunció públicamente lo que consideró la “imprudencia” del conductor de un bus intermunicipal por almorzar y maniobrar el vehículo al mismo tiempo en la ruta Campo de la Cruz – Barranquilla.



El video, que se hizo viral en las redes sociales, empezó a ser difundido este miércoles para dar a conocer el accionar del hombre, generando todo tipo de reacciones por parte de los internautas.

“La imprudencia de un conductor: comiendo y manejando, buscando provocar un accidente”, expresa la pasajera durante la grabación, que no supera los 40 segundos.



La ciudadana dirigió la cámara de su teléfono hacia el operador del automotor, quien se logra observar sosteniendo el plato de icopor y el volante con su mano izquierda, mientras que con la mano derecha se lleva la cuchara plástica con los alimentos a la boca.



Todo lo anterior, mientras alterna la vista entre la carretera y la presa de carne, generando preocupación en la pasajera y las otras personas que lo observaban.

😲 Captan a conductor de bus almorzando mientras maneja.



Sucedió en la ruta Campo de la Cruz-Barranquilla.



Algunos lo califican de irresponsable y otros se solidarizan con él por no tener tiempo ni siquiera para comer y le toca mientras conduce con esta maniobra peligrosa. pic.twitter.com/VtVyTU5mjP — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) June 1, 2023

El hecho generó todo tipo de reacciones

La arriesgada maniobra del conductor recibió críticas, entre otros detalles, por andar “sin el cinturón de seguridad”, pero también generó comentarios de solidaridad ante el “afán del día”.



“Esta es una maniobra muy peligrosa. Tengo familiares que viajan en esa ruta constantemente, el señor pudo haber almorzado cuando esperaba que se llenara el bus en Campo de la Cruz, ellos siempre esperan que se llene el bus”, dijo un internauta.



Otro usuario de las redes se puso en su lugar: “Dicen ‘captan a conductor almorzando mientras trabaja’, pero no saben si ya tiene úlceras gástricas por malpasar la hora del almuerzo o en su trabajo no le permiten descanso pa’ almorzar hasta que no termine. A veces solo es un poquito de comprensión y tampoco justifico el hecho”.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla