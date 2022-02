Unos jóvenes que repartían volantes con mensajes en contra de la compra de votos fueron amenazados y agredidos en el norte de Barranquilla, según denunciaron en las últimas horas.



El grupo que tomó la iniciativa compartía folletos en los que se leían mensajes que rechazaban la gestión del precandidato presidencial Álex Char cuando fue alcalde de la capital del Atlántico y, en los mismos papeles, lo invitan a “responder por el caso Merlano”.

Hay que recordar que la excongresista, prófuga de la justicia, señaló al exmandatario y a otros dirigentes de la costa Caribe de haber hecho millonarios aportes a su campaña al Senado en 2018. Hecho que fue negado por Char.



“Denuncia pública: acabamos de ser agredidos por estos cuatro sujetos, uno de ellos me pateó, llegaron en un carro, le quitaron la pedagogía a los voluntarios, nos amenazaron que no podíamos repartir eso. Estas personas llegaron directo buscándome”, dijo el autor de la iniciativa, Reynaldo Torres.



En un video que compartió en sus redes sociales, el líder juvenil señaló al presunto grupo de agresores que discutía con dos músicos, quienes, al parecer, también fueron agredidos, según denunció el activista y economista.



“No nos dejan trabajar. Vienen agrediendo y puede haber una murga (pelea), así que vayan a buscar murga en otro lado”, decía uno de los músicos durante la discusión con los presuntos agresores.

Preocupados por la libertad de expresión

Me comuniqué con la Defensoría y van a remitirle todo a la persona encargada de alertas tempranas FACEBOOK

En diálogo con EL TIEMPO, Torres lamentó lo sucedido y sostuvo que fue “algo premeditado”, al descender del vehículo y llegar directamente a impedir la actividad.



“Lo grave del asunto es intentar intimidar y amenazar la libertad de expresión, el desarrollo de los ejercicios políticos como ciudadanos, y sembrar miedo para que la gente se haga a un lado”, expresó el joven.



Asimismo, indicó que se encuentra en proceso de interponer una denuncia formal ante las autoridades por estos hechos que tuvieron lugar en la esquina de la calle 52 con carrera 54.



“Supuestamente se iban a comunicar conmigo al día siguiente para tomarme la declaración, pero no hubo comunicación. Me dijeron que hiciera ese proceso virtual. Me comuniqué con la Defensoría y van a remitirle todo a la persona encargada de alertas tempranas para asesorarme y hacer la denuncia”, manifestó.

Las reacciones frente a esta denuncia

Este caso fue rechazado por la ciudadanía, líderes de opinión y políticos, quienes se solidarizaron con los jóvenes afectados.



El concejal de Barranquilla, Andrés Rengifo Lemus, manifestó: “Hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen y garanticen que en Barranquilla se respete el derecho constitucional a la protesta pacífica y libertad de expresión”.



Por su parte, el exministro Juan Fernando Cristo dijo: “Rechazo a esta agresión. Ánimo en tus justas luchas, querido Reynaldo Torres”.



