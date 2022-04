“Spider-woman”. Así le dicen a una joven que le salvó la vida a otra en una tienda de Barranquilla, cuando uno de los estantes de vidrio se desprendió de la pared y por poco cae sobre ella.



El impactante momento ocurrió en el barrio Las Nieves, de la localidad Suroriente de la capital del Atlántico y quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyo video fue difundido este domingo por las redes sociales.

Las dos mujeres se encontraban apoyadas en el mostrador, dialogando con el tendero. De pronto, una de ellas, identificada como Evelyn Yepes, se percató que la vitrina que estaba detrás de ellas se soltó del sujetador.



Fue ahí cuando la ciudadana sacó a relucir sus reflejos y haló del brazo izquierdo a su compañera, quien, por su posición, no se había dado por enterada de lo que estaba sucediendo a su espalda.



En cuestión de un segundo, toda esa zona del establecimiento comercial quedó destruida. Los testigos quedaron incrédulos de lo que acababa de pasar, pero más impactados porque ninguna de las dos mujeres salió lesionada.



Una joven clienta que acababa de pasar por el frente del estante también se salvó de quedar aprisionada por los restos de la estructura.



Esta fue la reacción de la joven

Ya en medio de la calma, la joven Evelyn Yepes se puso a observar el video y cuenta que no sabe cómo hizo para reaccionar de esa forma.



“No he parado de verlo, lo veo y no lo creo. Todo fue en cuestión de segundos. Milagrosamente salimos bien de ese accidente. Dios me mostró su amor y su misericordia con nosotras”, expresó la mujer en sus redes sociales.



En los comentarios al video, que se ha hecho viral en estos medios digitales, los internautas han denominado a la ciudadana como “una heroína”, “spider woman” y “arácnido”.



BARRANQUILLA

