El drama de las mujeres violentadas que se quedaron sin Casa Refugio en Barranquilla

A su suerte quedaron desde hace siete meses centenares de mujeres que a diario luchan por salvar su vida en Barranquilla, no confían en nadie, viven con temor y prefieren no salir a la calle, tampoco dar su ubicación y permanecer bajo el anonimato.



(Lea también: Bochornoso video: el escándalo que armó mujer en una EPS al parecer por líos pasionales)



El calvario de ellas empezó el 30 de junio de 2023, cuando la Casa Refugio donde se resguardaban cerró de repente por la culminación del convenio entre el operador y la administración distrital de ese entonces.

Ahí permanecían, aproximadamente, 423 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, aunque se teme que a estas alturas sean más las ciudadanas que requieren un espacio donde estén a salvo de sus agresores.



Y es que, según cifras de movimientos contra la violencia de género, como la Fundación Teknos, el Observatorio de Violencia contra la Mujer y la Red de Mujeres, Atlántico finalizó 2023 con 43 mujeres asesinadas, 39 de ellas fueron víctimas de homicidio y cuatro fueron víctimas de feminicidio.



Con relación a los casos de homicidios, Barranquilla, con 18 casos, fue la ciudad más afectada, seguida por el municipio de Soledad, con 13, y Malambo con seis hechos.

Feminicidios en Barranquilla y Atlántico

En cuanto a los feminicidios, dos se presentaron en la capital del Atlántico, uno en el municipio de Galapa y otro en el municipio de Ponedera.



Recordaron que el primer feminicidio del año pasado se registró el 5 de enero en el municipio de Galapa, la víctima respondía al nombre de Karen Lizbeth Guerra Hernández, quien fue asesinada y enterrada en el patio de su casa por su pareja sentimental.



El segundo feminicidio se presentó en Alameda del Río, donde una mujer que respondía al nombre de Diana Carolina Tafur fue atacada por su pareja sentimental hasta causarle la muerte.



El tercer feminicidio se registró en el corregimiento de Santa Rita – Ponedera, donde una joven que respondía al nombre de Panyanis Martínez Fontalvo fue atacada con arma blanca por parte de su esposo en el interior de su vivienda.



Mientras que el último feminicidio se presentó en diciembre, en el barrio La Sierrita, de Barranquilla, donde una mujer identificada como Dulce María Rodríguez fue asesinada con un cuchillo por parte de su pareja sentimental.

Facebook Twitter Linkedin

Marcha en el marco del 8M en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Adicionalmente, manifiestan que hay dos casos que no han sido esclarecidos por las autoridades competentes: uno de ellos es el de Carmen Cárdenas Matazea, quien falleció debido a los golpes recibidos al lanzarse de un taxi en movimiento en el sector de Alameda del Río.



Y el del pasado 4 de diciembre, en el barrio Ferrocarril, de Soledad, donde cuatro integrantes de una misma familia perdieron la vida en un incendio el cual, al parecer, “fue iniciado por parte de la pareja sentimental” de Marelvis Rocío Nieto.



La preocupación aumenta tanto en la ciudad como en el resto del Atlántico, si se tiene en cuenta que, en lo que va del año 2024, se contabilizan cinco mujeres asesinadas en todo el departamento.

Un crudo relato

Muchas de estas mujeres ahora mismo están, incluso, pagando noches de hotel en 10 mil pesos FACEBOOK

TWITTER

Por lo anterior, la concejal del Distrito, Heidy Barrera, quien ha tomado la vocería de las mujeres que quedaron a la deriva, encendió las alarmas y dio un crudo relato de la situación actual de ellas.



“Muchas de estas mujeres ahora mismo están, incluso, pagando noches de hotel en 10 mil pesos. Otras están otra vez conviviendo con sus maltratadores. El tema está bastante álgido es por eso, porque no hay respuestas, lo que genera que esas mujeres se sientan en un alto riesgo, porque no están siendo atendidas”, expresa Barrera a EL TIEMPO.



La concejal explica que este espacio también servía para aquellas víctimas que debían alejarse de sus victimarios, pero no contaban con el hospedaje en casas de familiares, así como falta de recursos económicos.



“Eso lo que hace es que predispone de manera inminente a la mujer que está siendo violentada a ser víctima de un feminicidio, porque imagínate tener una problemática con una persona que te está golpeando, que te está maltratando, que te está amenazando de muerte y tener que convivir con ella en la misma casa”, señala.

Facebook Twitter Linkedin

Siguen las protestas contra la violencia de género en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

Heidy Barrera sostiene que Barranquilla no solo necesita la reapertura de esta Casa Refugio, sino abrir otros cuatro proyectos más, para completar los cinco, el mismo número de localidades en la capital del Atlántico.



“En Barranquilla hace falta más recursos y menos ‘bla, bla, bla’ para las mujeres, porque esto se resuelve es con presupuesto. Es imposible que, dentro del presupuesto de Barranquilla, no se tenga en cuenta a las mujeres”, manifiesta.



Frente a esta solicitud, la nueva administración distrital, a través de la Oficina para la Mujer, aseguran que están revisando los detalles de este proyecto y los trámites contractuales para evitar líos jurídicos.



Mientras tanto, a corto plazo, trabaja en campañas de prevención, en el marco del Carnaval de Barranquilla, con el propósito de contrarrestar la violencia contra las mujeres durante la temporada de fiestas.

La estrategia Patrulla Púrpura

De igual manera, se mantiene la estrategia ‘Patrulla Púrpura’, de la Policía Metropolitana de Barranquilla que, por medio de la vocera subintendente Griselda Isabel Mercado Romero, reporta cuatro capturas y 42 casos atendidos, a corte del miércoles 24 de enero de 2024.



“Desde que se creó la patrulla Púrpura, los casos que se han atendido se han visto materializados con las respectivas denuncias. Tiende a crecer el delito, pero no es que anteriormente no existiera, sino que ahora las mujeres sí están siendo atendidas por las instituciones del Estado, se crea una confianza y por eso van e interponen su denuncia y solicitan su medida de protección”, cuenta la subintendente.



La oficial recordó que este programa fue lanzado el 10 de febrero de 2023, en el marco del desfile de Guacherna, del Carnaval de Barranquilla, con el fin de actuar y prevenir la violencia contra la mujer.



La activación de la ruta de atención al recibir cada caso, según explica, consta de tres momentos: el primero es cuando la persona llama al 123 y denuncia ser víctima de violencia o una allegada es la víctima.

Facebook Twitter Linkedin

Autoridades buscan contrarrestar los casos de violencia contra la mujer. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Posteriormente, el centro de despacho reporta el caso a la Patrulla Púrpura, que atiende de inmediato el suceso en el lugar. Tras recibir la denuncia, se hace el acompañamiento a la mujer a un centro asistencial.



El segundo momento es cuando es remitido por la Fiscalía o Comisaría de Familia. Ahí se hace la verificación del caso y se programa la visita a la víctima para ver en qué estado se encuentra y se hace el acompañamiento a la Oficina de la Mujer o para trámites jurídicos.



Mientras que el tercer momento es cuando se presenta el hecho en flagrancia, cuando la Patrulla Púrpura interviene para proteger a la víctima y continuar el proceso correspondiente.



La vocera señala que realizan atención de casos, acompañamiento de capturas, revistas a medidas de protección y hacen socializaciones en transportes masivos, puntos emblemáticos de la ciudad y responden a invitaciones en empresas e instituciones privadas.



“Lamentablemente, la comunidad había normalizado la violencia basada en género y ya la gente está identificando que no es algo de pareja, sino que es un delito. La violencia basada en género en su máxima expresión es el feminicidio y es algo que nosotros como Patrulla Púrpura estamos llamados a evitar a toda costa”, dice la subintendente Mercado, quien invitó a denunciar este delito en la línea 123.

Cambiar la mirada frente a esta problemática

Desde el año pasado no se cuenta con la Casa Refugio. Seguimos todavía con esa deuda histórica FACEBOOK

TWITTER

Entretanto, la representante de Red de Mujeres, del Movimiento Amplio, Ruth Pareja, mostró su preocupación del violento inicio de año contra las mujeres. Por eso, indica que hay que direccionar una mirada diferente a esta problemática.



“Es muy importante tener una mirada desde el sector de la salud mental y la familia. Es imperativo que la familia tome ese rol, que indudablemente es el que arroja al individuo a la sociedad y no podemos perder de vista y de foco que esa parte es importante, porque cuando hablamos de la violencia basada en género, tiene mucho que ver con la formación en la infancia, pero de fondo, en el sector de la salud, se hace intervención a los niños con algún tipo de trastorno de conducta, que no es atendida a tiempo, y eso es lo que nos va a arrojar un adolescente con conductas disociales y después un joven de 18 años con conductas antisociales”, expresa la psicóloga.



(Además: La maniobra que le podría dar un giro a investigación por accidente vial en Atlántico)



Por otra parte, Pareja hace un llamado a las autoridades a una mayor inversión para contrarrestar estos temas, a través de estrategias de prevención, especialmente en estas festividades que se avecinan.



“Desde el año pasado no se cuenta con la Casa Refugio. Seguimos todavía con esa deuda histórica de que es un tercero el que presta el servicio. Ya la administración debe tener una Casa Refugio no por contratación, sino que realmente pertenezca a las mujeres del Distrito sin tener que estar atenidas a una contratación”, asegura Pareja.



Todas las miradas se centran en la recuperación de la Casa Refugio y su pronta reapertura, por medio de las gestiones que ya desarrolla el Distrito, antes de que sea demasiado tarde.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En X: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com