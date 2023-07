El domingo, el veterano Alfredo Salas dejó a un lado el partido de bola’e trapo que acostumbra a jugar el séptimo día de la semana con sus amigos. Era su día de descanso, pero lo vieron vestirse de pantalones cortos y camisa sin manga.



(Lea también: La iniciativa de formación para la primera infancia que llegó a Barranquilla)



Como si fuera poco, se armó con pico y pala y se dirigió a un hueco en plena vía pública que significaba un dolor de cabeza para los habitantes del barrio El Carmen, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

Los vecinos empezaron limpiando el terreno. Foto: Comunidad

Detrás de él, empezaron a salir de sus viviendas otros vecinos con palaustre, un saco de cemento, entre otros elementos rudimentarios y se unieron al adulto mayor. La misión: arreglar esa carretera que llevaba años agrietada.



En total, 40 ciudadanos participaron activamente de la iniciativa para sanar cinco metros de infraestructura vial, cuyo deterioro no solo provocaba un gran trancón a la altura de la calle 51, entre carreras 20 y 21, sino que también acumulaba basuras.



A ellos se unieron 60 barranquilleros más que aportaron con recursos económicos, a través de un bazar que organizaron previamente para conseguir los elementos faltantes, como cemento, arena y herramientas de trabajo.



“Eran como cinco o seis metros de calle partida. Se tocaron puertas (de las autoridades), pero sin solución. Tratamos de no esperar a que venga la administración a solucionarnos las cosas, sino que nosotros mismos tomamos acciones pertinentes para mejorar nuestro entorno”, dijo Joaquín Medina.

El papel de los líderes

Él es un líder comunal que en conjunto con decenas de vecinos se organizaron para sanar la vía. Después de conseguir los recursos en el bazar, se fueron a una ferretería y compraron lo fundamental para la obra en vía pública.



Acordaron la fecha y coincidieron en que el mejor día para sanar la vía era el domingo, jornada en que la mayoría de los vecinos descansaba.

El ambiente festivo de la jornada

Si bien era uno de esos domingos calurosos, en que algunos incluso removieron pedazos de pavimento hasta con las uñas, porque los guantes de trabajo no alcanzaron, ellos mismos le pusieron el ambiente festivo a la ardua labor.



“Hicimos olla comunitaria para recoger fondos. Buscamos la persona que hizo la mano de obra, hicimos un sancocho para la gente que llegara, hubo música, hubo integración, eso es lo que está haciendo la comunidad”, agrega Medina.



Sin embargo, este no es el único hueco que intervendrán. Por el contrario, según cuentan los vecinos, es el primero de una serie de deterioros que ya han identificado, por lo que seguirán con las actividades para intervenirlos.



Como por ejemplo, a lo largo del bulevar de la carrera 20, un referente del sector por ser el epicentro de celebraciones de Carnaval, de Navidad y que actualmente presenta baches y queda en medio de la penumbra cada vez que cae la noche.



“Acá en el barrio hemos sentido como un descuido. El bulevar está abandonado, le falta un buen alumbrado público. Debemos apropiarnos de muchos sectores”, asegura la lideresa Deisy González.

Ahora disfrutan de los espacios transformados. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

No obstante, decidieron “cambiar el chip” y, además de tapar huecos, también se animaron a transformar el espacio público con limpieza, color y mantenimiento de las zonas verdes en el barrio.



Fue así como lograron erradicar con el apoyo de la administración distrital un basurero a cielo abierto que estaba ubicado entre una institución educativa y un centro médico, lo que no solo emanaba malos olores y significada un riesgo en la salud de los menores estudiantes, sino que también se había convertido en un foco de inseguridad.



Si no eran personas ajenas al barrio que arrojaban bolsas con desechos allí, eran sujetos a bordo de carros de mula que, pagados por otros ciudadanos, llegaban y depositaban todo tipo de residuos.

Le apuestan a la transformación del espacio público

Para empezar con sus labores, dieron inicio a una ruta de asignación de funciones, según sus habilidades. Foto: Comunidad

Hasta que entró en acción el servicio comunitario y, así como taparon el hueco, también se unieron los dolientes y limpiaron el lugar con la ayuda de la empresa de aseo, podaron los árboles, arreglaron la jardinera y le dieron vida con color al entorno.



“Se hicieron unos murales con pinturas, donde los jóvenes que participaron dejaron reflejados sus sentimientos. También se expresaron con mensajes a favor del medio ambiente y cosas así”, manifestó González.



De acuerdo con la percepción de los vecinos, la transformación de este espacio impulsó una mejora en materia de seguridad, además de embellecer el barrio, donde ahora hasta se animan a posar junto con los diseños para subir las fotografías a sus redes sociales.



Es así como, según registran los mismos líderes comunales, la sensación de seguridad en el sector ha variado positivamente entre un 60 por ciento y un 70 por ciento.

Esta calle de El Carmen quedó lleno de arte tras la intervención de la comunidad. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Asimismo, la unión de la comunidad les brindó la posibilidad de constituir cuatro frentes de seguridad, el último se inauguró a principios del mes de julio. De igual manera, se vienen realizando jornadas de salud en beneficio de la población.



(Además: Con espejo hallaron celular escondido en celda del 'Negro Ober': así insultó a guardias)



“Queremos erradicar la estigmatización que hay alrededor del parque del barrio, donde anteriormente se acercaban muchos hombres a consumir vicio. Tanto que al parque le llamaban el ‘parque de los burros’. El panorama ha cambiado para bien y esperemos que esa sensación se extienda a otros lugares del barrio”, señaló Joaquín.



Antes, este sector de la ciudad lo dividían como ‘El Carmen Norte’ y ‘El Carmen Sur’. Hoy son un solo frente comunal.



Estos son los vecinos de El Carmen que, tras recuperar un espacio público, ahora se dan a la tarea de recuperar la infraestructura vial con sus propios recursos.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com