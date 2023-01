El inicio del cronograma de clases en Barranquilla, previsto para el próximo 30 de enero en los colegios oficiales del Distrito, podría verse afectado en cerca de un 30 %, de acuerdo a la Asociación de Educadores de Barranquilla, Adeba.



En voz de su presidente, José Ignacio Jiménez, hay serios problemas en infraestructura en aproximadamente 46 instituciones, ya sea porque se están reconstruyendo áreas y hay atrasos en los trabajos; o porque en otros el deterioro es evidente y no hay respuesta a requerimiento de intervenciones.

Jiménez destacó casos en los barrios El Ferry, Siete de Abril, La Esmeralda, Carrizal, La Victoria, en donde a los directivos de centros educativos les ha tocado trasladar estudiantes a otros colegios.



También mencionó casos en los que les ha tocado improvisar aulas en viviendas.



“Todas las escuelas públicas deben de ser tratadas de la misma forma y con las mismas condiciones y no que unos niños estén de una forma deprimente y otros estén bien”, aseguró el directivo de Adeba.



Se refirió además, a la inseguridad que golpea a las instituciones educativas del distrito, donde hace algunos días, se conoció del robo de 60 computadores de la IED La Victoria.



Por lo que hizo un llamado al alcalde Jaime Pumarejo y a la Policía Metropolitana de Barranquilla.



“Queremos que el señor alcalde dé una respuesta, porque yo no creo que esto dependa de la doctora Bibiana Rincón, (secretaria de Educación), sino directamente de la Alcaldía porque allí está el proceso de infraestructura (…) A la misma Policía que no está haciendo la vigilancia con los policías del cuadrante y con las misma empresas de vigilancia que vienen prestando el servicio y también deben de responder”, apuntó.



Las clases están programadas para iniciar en los 155 estamentos oficiales en los que se educa a una población de 210.000 estudiantes.