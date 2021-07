El plan para frenar una nueva  crisis portuaria en Barranquilla

“El hecho que en solo dos días de pausa de la draga Taccola se haya vuelto a presentar una agresiva pérdida de profundidad da señales que estamos ante la presencia de unos fenómenos en el sector de Bocas de Ceniza, que hace urgente determinar las causas para ser más asertivos en las soluciones y tener mayor estabilidad en las inversiones que se realizan”.



La reflexión es de Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, frente a la crisis de la zona portuaria de Barranquilla, que ya comienza a buscar respuestas más allá del dragado en la desembocadura del río Magdalena y el canal navegable, y evitar una próxima situación que siga afectando la confiabilidad del puerto local.(También: Ciudadanos no encuentran vacuna para primera dosis en Barranquilla)

Cabe recordar que la ciudad acaba de atravesar por una de las peores crisis portuarias, con mínimos históricos de profundidades de 6,70 metros, lo que provocó el desvío de 30 embarcaciones, cerca de 270,000 toneladas de carga aligerada, pérdidas y sobrecostos que superan los 8 millones de dólares y el decrecimiento en tráfico de buques de más del 20 por ciento.

El canal navegable de la zona portuaria de Barranquilla necesita de un dragado permanente. Foto: Archivo / El Tiempo

“Está más que demostrado que estas crisis trascienden el impacto en las terminales portuarias y afectan la competitividad de la ciudad, del departamento y de sectores claves que dependen de la zona portuaria para sus operaciones de comercio exterior”, precisa Ariza, en un documento donde la Asoportuaria hace un análisis de la situación portuaria y las acciones que demandan urgencia.



El sector portuario local y toda su cadena de valor representan para la economía local cerca de 1,4 billones de pesos, generando unos 22.000 empleos y aportando entre contraprestaciones, impuestos nacionales y distritales, cerca de 100.000 millones de pesos.(Lea: Investigan condiciones del caimán aguja en Parque isla Salamanca)

Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria. Foto: Cortesía Asoportuaria

“Esto sin contar el impacto que tiene sobre las empresas de todos los tamaños, que basan una parte importante de sus ingresos y su crecimiento en la confiabilidad del puerto”, comenta Ariza.



Solo en exportaciones de carbón coque se espera para este año que estas representen cerca de un billón de dólares. Empresas insignia de Barranquilla, basan sus operaciones de suministro de materias primas, producto terminado y sus exportaciones, en la actividad marítima y portuaria de la ciudad.

Una propuesta de trabajo

Dentro de las acciones para evitar una siguiente crisis, Asoportuaria busca entender los fenómenos presentes en Bocas de Ceniza que ocasionan que la duración del dragado sea tan corta.



También se recomienda la continuidad del dragado con un equipo permanente, estudiar el efecto de la deriva litoral, complementar las mediciones y monitoreos que hoy se hace, utilizar la tecnología para análisis predictivos, poner a la academia y a la ciencia a pensar cómo hacer las intervenciones de dragados para que tengan un mejor efecto.

La Alcaldía de Barranquilla y Cormagdalena buscan conformar una mesa de expertos para estudiar la actual situación y acción de la zona portuaria.



“Esta crisis nos ha mostrado que el canal no se puede quedar desprotegido, si no queremos repetir lo ocurrido en el último mes”, subraya Ariza.



Otra acción que no da espera es la construcción de las estructuras rígidas o hidráulicas, contenidas en el proyecto de la APP, más las que hagan falta para proteger el canal de la erosión en las playas del Magdalena.



La entidad recomienda pensar en un plan maestro portuario que responda a las exigencias y a las demandas de servicios portuarios y marítimos, y en una infraestructura que no solo es de obras, sino digital y que implica puertos hiperconectados.



“Pero, urgente e importante, es prevenir la próxima crisis, por el bien de la ciudad y de su aparato productivo y logístico que no soporta, en plena reactivación, los sobrecostos e ineficiencias que está situación acarrean. Aparte de recuperar y mantener el calado, hay que recuperar y mantener la confianza”, puntualiza Ariza.

