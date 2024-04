Barranquilla : Triple A desmantela conexiones ilegales en 40 bodegas industriales

En un esfuerzo por combatir los persistentes fraudes de agua potable que se registran en distintos sectores del Atlántico, la empresa Triple A realizó este miércoles un operativo con el fin de desmantelar conexiones ilegales en construcciones ubicadas a lo largo de la línea de conducción del acueducto costero, a la altura del corregimiento de Juan Mina.

El operativo contó con el apoyo de la Secretaría de Agua Potable y del Interior de la Gobernación del Atlántico, así como funcionarios de la Policía, dada la magnitud del fraude con el cual se suministraba agua a cerca de 40 bodegas industriales en el sector.

Triple A reveló que se pierden alrededor de 17.000 millones de pesos mensuales debido a este tipo de conexiones ilegales.

“Estamos realizando un operativo por unas acometidas conectadas de manera irregular aquí en el sector entre La Pradera y Juan Mina. Se detectaron tuberías de media, una y dos pulgadas conectadas al sistema para suministrar el líquido a bodegas con fines industriales. Este fraude hallado es reiterativo, ya que el año pasado descubrimos aquí mismo conexiones ilegales, por lo que se realizó una captura de cuatro personas y, como podemos darnos cuenta, se conectaron nuevamente”, indicó la empresa en un comunicado.

Robo de agua afecta a municipios costeros

Desde la Gobernación del Atlántico se hizo un llamado a la toma de conciencia frente al uso eficiente de agua potable, y se resaltó que el 72% del agua en el acueducto costero se está perdiendo, lo que afecta gravemente a comunidades en municipios como Piojó, Juan de Acosta, Usiacurí y Tubará.

“Hemos hecho esfuerzos grandísimos por llevar infraestructura y poder llegar a cada uno de los municipios y los corregimientos del departamento con agua potable. No es posible que la gente en el camino se la robe para un uso que no es el adecuado. Instamos a aquellos que tienen conexiones fraudulentas a desconectarse del sistema de acueducto, recordándoles que están afectando directamente a la comunidad”, indicó la secretaria de agua potable, Lady Ospina.

No hay un policía para poner en cada metro lineal de tubería y evitar que se siga robando agua.

Ospina advirtió que “si la gente no toma conciencia de que este no es un agua ni para la industria, ni para regar cultivos, ni para alimentar animales, ni para regar jardines o cambiarle el agua a la piscina, como hemos encontrado en la zona costera, no podremos avanzar” y añadió que para ese fin hay otros mecanismos que deben atender los empresarios y expedir los permisos correspondientes para tener un abastecimiento desde un pozo profundo, con agua cruda que es lo que requieren para su actividad.

“No hay un policía para poner en cada metro lineal de tubería y evitar que se siga robando agua. Es un momento crítico, marcado por el Fenómeno del Niño y la temporada seca, se enfatiza la necesidad urgente de un uso racional y eficiente del agua”, puntualizó la funcionaria.

La empresa reiteró su llamado a denunciar activamente cualquier caso de fraude o alteración en el servicio utilizando los canales dispuestos para ello, la línea 116 o whatsapp 3169006116.