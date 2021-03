Transportadores, afectados por la Barranquilla rodeada de peajes

Preocupados dicen estar los transportadores que circulan por las carreteras de Barranquilla y el Atlántico por el incremento de los peajes que rodean a Barranquilla e inclusive en el interior de la misma ciudad.

Para el delegado de la Asociación Nacional de Transportadores (Asotrans) en el Atlántico, José Escorcia, la ciudad se ha llenado de peajes en cuestión de dos décadas.



Si bien aclara que en este mismo periodo se ha renovado la infraestructura vial, estos mecanismos de recaudos también generan afectaciones al gremio y a la ciudadanía.



“Solamente teníamos el peaje de Ponedera y el peaje de Galapa. Con la construcción de la vía al Mar, se instauró prácticamente un peaje urbano que está en el perímetro del área metropolitana de Barranquilla y es el peaje Papiros, incluso el mismo peaje de Puerto Colombia. Entonces ¿cómo es posible que para el uso de menos de 5 kilómetros de autopista en la vía al Mar se tenga que pagar un peaje?”, cuestionó el dirigente.



Según Escorcia, es una situación “absurda” y a estas alturas la capital del Atlántico ya está “encerrada” de peajes urbanos, como es el caso de la vía al Puerto, donde hay un peaje pago para los vehículos que tengan más de 2,2 metros de altura.

El peaje pasó a costar 2.900. Si lo miramos proporcional al incremento del salario mínimo y al IPC, el incremento de los peajes está absolutamente desbordado FACEBOOK

Recordó que el peaje que estaba en Ponedera fue trasladado, cuando Ruta del Caribe inició obras en el sector, para captar a los usuarios que iban a tomar la variante en Sabanagrande, limitando así a este municipio, a Santo Tomás y Palmar de Varela.



Y pese a que este sector contaba con una tarifa preferencial para los vehículos que circulan en las jurisdicciones de esos municipios, el costo de esos subsidios ha venido subiendo de manera vertiginosa en los últimos años, según explicó.



“El peaje estaba costando 2.700 pesos y pasó a costar 2.900. Si lo miramos proporcional al incremento del salario mínimo y al IPC, el incremento de los peajes está absolutamente desbordado al costo de vida. Cada día están empobreciendo a los municipios”, dijo.

Gremio cuestiona peaje por uso de 5 kms. en Vía al Mar. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Le corresponde pagar seis peajes que oscilan alrededor de 10 mil pesos. 60 mil pesos en peaje. Eso incrementa el costo operativo FACEBOOK

El delegado de Asotrans agregó que no están teniendo en cuenta a las empresas de transporte de pasajeros, que demanda gastos en gasolina, entre otras exigencias, pero los pasajes suben por debajo del IPC. Una situación compleja para los transportadores que se agravó con la pandemia.



“Te hago un comparativo: dentro de los costos de consumo de combustible de un vehículo por ejemplo en la ruta Ponedera – Barranquilla está en el orden de 180 mil pesos haciendo tres recorridos y le corresponde pagar seis peajes que oscilan alrededor de 10 mil pesos. 60 mil pesos en peaje. Eso incrementa el costo operativo”, indicó Escorcia.



Asimismo, José Escorcia señala la Circunvalar de la Prosperidad con la instalación de dos nuevos peajes para evacuar los automóviles y la carga que viene del interior del país hacia la zona franca de Galapa y Malambo con Barranquilla, pero “eso no está sucediendo”.



De acuerdo con él, son pocos los que circulan por esa vía, ya que para circular ida y vuelta se deben pagar 26 mil pesos que cuestan los dos peajes, cantidad de dinero que no se consume en gasolina.

Trae unos efectos sobre la ciudadanía, sobre el sector productivo, porque son peajes que afectan los costos FACEBOOK

Políticas públicas

Sin embargo, no solo los transportadores son los afectados, pues la ciudadanía también paga las consecuencias, según expresó el veedor ciudadano, Norman Alarcón.



“Trae unos efectos sobre la ciudadanía, sobre el sector productivo, porque son peajes que afectan los costos, los fletes de los camiones, los pasajes de los ciudadanos que tienen que tomar buses para los distintos destinos”, sostuvo el también representante de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la región Caribe.



Tanto Escorcia como Alarcón coinciden al afirmar que es necesario hacer un llamado a revisar las tarifas y generar subsidios para los transportadores, los mismos que piden que los tengan en cuenta al momento de asignar estas exigencias.

“Hay que generar subsidios a todo el sector transportador, que revisen las tarifas de retorno, que revisen los contratos de concesión y examinen los cobros de operación de los peajes que están a cargo del Gobierno”, dijo el delegado de Asotrans.



Por su parte, Alarcón sugirió que: “aquí se requiere que haya una política pública para abaratar costos para la infraestructura. Si no la hay, continuará la situación y vendrán cosas parecidas a lo que sucede en Cartagena”.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

