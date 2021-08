Día 2 de paro en Transmetro: plantean debate en el Senado por crisis

El senador Efraín Cepeda anunció este miércoles que radicó una proposición en la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) para citar a un debate de control político por la situación de Transmetro, en Barranquilla.



El sistema de transporte masivo de la ciudad cumple hoy su segundo día paralizado ante la falta de recursos que demandan sus operadores Sistur y Metrocaribe para el funcionamiento, afectando a unos 60 mil usuarios del Distrito y el área metropolitana.

“Una de las crisis más profundas es la de Barranquilla. El Transmetro paró y no tiene ninguna posibilidad de continuar, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el alcalde Jaime Pumarejo inyectando los recursos”, dijo el senador Cepeda.



Recordó que hay una crisis muy de fondo en estos sistemas de transporte masivo en Colombia, acentuada por la pandemia, cuando estuvieron cerrados durante varios meses y luego habilitados para operar con un aforo paulatino entre el 20 por ciento y el ciento por ciento.



“Estos esquemas son todos deficitarios y ese déficit tiene que compensarse con el gobierno nacional, con los gobiernos excepcionales. Varios de ellos (los sistemas) han recibido el 70 por ciento de la Nación y algunos, como el de Barranquilla, solo el 60 por ciento”, manifestó.



A este debate de control político son citados el Ministerio de Transporte, el Invías y la ANI, puesto que también se abordará el estado de las dobles calzadas Barranquilla-Ciénaga y Barranquilla-Cartagena, y la APP del Río Magdalena.

#NOTICIA | Acabo de radicar proposición en la #COT para citar un debate de control político por el preocupante estado de @transmetrobaq. Hay una crisis de fondo que se debe solucionar con urgencia ⚠️



Citados: @MinTransporteCo, @InviasOficial, @ANI_Colombia. pic.twitter.com/AP7w34TbIF — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) August 11, 2021

No hay acuerdos

Mientras tanto, en Barranquilla no hay avances o acuerdos entre la gerencia de Transmetro y los operadores y, por el contrario, se habla de un mayor distanciamiento por la consecución de recursos que permitan retomar la operación.



“Sigue todo igual, no hemos llegado a ningún acuerdo. Trabajando a ver cómo se logra mejorar la situación y sacar este sistema adelante, pero no tenemos ninguna novedad por ahora”, dijo el gerente de Metrocaribe, Juan Carlos Rodríguez, a EL TIEMPO.



BARRANQUILLA

