Barranquilla: Transmecar denuncia persecución de AMB y pone en venta sus buses

El gerente de Transmecar, David García, denunció que la empresa está siendo "perseguida" por la Oficina del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), lo que ha llevado a los socios y propietarios a ofertar el parque automotor de la compañía.

Según García, la AMB se niega a renovar las tarjetas de operación de más de 20 buses de Transmecar, dejándolos fuera de servicio. "No entendemos por qué esta persecución contra Transmecar", dijo García, en declaraciones al periodista Jorge Cura, quien señaló que la empresa cumple con todas las normas y requisitos legales.

No entendemos por qué esta persecución contra Transmecar

La situación de Transmecar no es única. Según García, hay otras 8 empresas de transporte con un total de 1.050 vehículos que están en la misma condición por no hacer parte del Sibus, el sistema de transporte público de Barranquilla.

"El Área Metropolitana está obligando a las empresas a entrar al Sibus, pero no nos da las garantías para hacerlo", indicó García. "No queremos entrar a un sistema que está quebrado y que no ofrece ninguna seguridad a los usuarios".

Las consecuencias para los usuarios

La decisión de Transmecar de poner en venta su parque automotor podría tener graves consecuencias para los usuarios del transporte público de Barranquilla. La empresa moviliza a miles de personas diariamente, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad.

"Si Transmecar sale del mercado, esto va a generar un caos en el transporte público de Barranquilla", dijo García. "Los usuarios van a tener que esperar más tiempo por los buses y van a tener que pagar más por el servicio".

El gerente de Transmecar hizo un llamado a las autoridades para que intervengan en esta situación. "Le pedimos al Alcalde de Barranquilla y al Gobernador del Atlántico que se metan en este tema y que busquen una solución", dijo García.

"No podemos permitir que la AMB siga persiguiendo a las empresas de transporte que no hacen parte del Sibus", agregó. "Esto no es bueno para la ciudad ni para los usuarios".

Escríbeme a leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70