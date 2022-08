Deisy Márquez acude sagradamente a su cita de los sábados en la Institución Educativa Distrital de Barranquilla (Codeba). Lo hace motivada por aprender cada día más sobre lo que empezó como hobbie, pero que hoy es su microempresa.



Hace alrededor de cinco años se inscribió en las clases de bisutería, taller que hace parte de las Casas Distritales de Cultura de la Alcaldía de Barranquilla, y en donde se promueve la transformación social a través de talleres de formación artística en las modalidades de Artes Escénicas, Artes Plásticas, Artes y Oficios, Danza, Literatura, Maquillaje y Música.



(Puede interesarle: Hay 900 vacantes de empleo para jóvenes en el Atlántico)

Facebook Twitter Linkedin

Taller de arte y oficio. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

“Empecé a estudiar la bisutería en uno de los talleres que se dictaba en el barrio Las Nieves. Tenía una idea del arte, era empírica, pero fui moldeando y perfeccionado ese conocimiento gracias a estos talleres”, dice Deisy.



Creó su propia empresa, llamada ‘Dimara Accesorios’, y asegura que no se “puede quejar”. “Me va bien, he vendido bastante. Pongo en práctica todo lo aprendido y hoy hace parte de mi sustento”, cuenta la mujer de 56 años.



Así como Deisy, hay decenas de barranquilleras que aprovechan ese espacio gratuito, creado hace 25 años, y que, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Distrito, se distribuye en las cinco localidades de la ciudad.



(Además: Tigrillo muere arrollado por un vehículo en la Circunvalar de Barranquilla)



“A lo largo de este tiempo han existido proyectos especiales como el grupo del Adulto Mayor Encanto, llamado las Flores de Barranquilla, los cuales se independizaron y ahora son una fundación autónoma”, afirma Jennifer Bernal, coordinadora de los talleres en la localidad Norte - Centro Histórico.



Dentro de los proyectos surgidos a través de los talleres, también encontramos la Banda Distrital, que, de acuerdo con Bernal, “están en proceso de audiciones para reactivarse posterior a la pandemia”.



Así como los talleres de música, que han tenido participación destacada a nivel internacional en la Feria del Libro de Barcelona.

Promoviendo la transformación social en 50 barrios



Facebook Twitter Linkedin

En 2021 el programa benefició a aproximadamente 23.000 personas a través de 300 talleres. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

Hay personas que de pronto tienen la autoestima bajo y, de una u otra forma, este taller les ayuda a salir a delante FACEBOOK

TWITTER

Hasta la fecha el programa de formación artística llega a 50 barrios del Distrito de Barranquilla, con 71 sedes. El 26% de la población beneficiaria del programa está concentrada en la localidad Suroccidente, seguida de la localidad Metropolitana, que agrupa un 22%.



(También: En Cartagena investigan la muerte de dos turistas holandeses)



A su vez la localidad Norte-Centro Histórico acoge a un 19%, la localidad Riomar un 19% y la localidad Suroriente el 13% restante.



Actualmente en la localidad Norte – Centro Histórico se encuentran ubicados cuatro talleres para la comunidad y el de artes plásticas para los niños de la institución Codeba “con el fin de ir sensibilizándolos dentro de la jornada escolar”.



Agrega Bernal, que “los talleres están dirigidos a toda la comunidad, niños a partir de los 6 años y no tiene límite de edad”.



En el Codeba se encuentran talleres además de artes y oficio, música, danza y uno de los de mayor demanda, maquillaje.



“Ha sido una experiencia muy bonita, Hay personas que de pronto tienen la autoestima bajo y, de una u otra forma, este taller les ayuda a salir a delante retomando nuevamente la confianza en sí mismas”, explica Ailing Gutiérrez, orientadora pedagógica del taller de maquillaje.



(Lea: Estafa en Cartagena: viajeros mexicanos pagaron más de 6 millones por cuenta)



Y quién mejor que Ailing para hablar de las oportunidades que pueden surgir con estos cursos. Reconoce que, desde muy pequeña, asistió a los talleres de artes plásticas y todo el aprendizaje le valió para luego ser contratada como orientadora.



“Llevo nueve años y medio en este proceso, yo fui estudiante beneficiaria años anteriores. Me propusieron seguir desde el otro lado y acepté encantada. Una experiencia nueva y me gusta enseñar este arte”, cuenta.



“Me gusta porque puedo ser parte de ese proceso de aprendizaje de ellas. Aquí les enseñamos desde un maquillaje básico para ir a trabajar, hasta uno social para alguna fiesta y los artísticos. Ellas se alegran mucho y eso me llena”, añade Gutiérrez.

10 mil beneficiarios en lo que va de 2022



Esa oportunidad de soñar, de tejer sueños para generar ingresos FACEBOOK

TWITTER

Ya son 10.000 los beneficiarios del programa Casas Distritales de Cultura en lo que va del 2022, pero según el alcalde Jaime Pumarejo, se espera alcanzar 23 mil personas o más al finalizar el año.



"Es una gran manera de llegar a incluir a las personas a esa oportunidad de soñar, de tejer sueños para generar ingresos, de aprender a maquillar para tener un salón propio y también para danzar, enseñándoles a las jóvenes a tener autoestima, a saber, cómo manejar sus relaciones interpersonales o soñar con representarnos en el Carnaval”, expresó el alcalde Pumarejo.



(Vea también: Juez legalizó capturas de policías involucrados en crimen de tres jóvenes)



En el Codeba son cerca de 500 personas las que se benefician con los cursos dictados. Las clases se imparten durante cuatro horas todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía.

Facebook Twitter Linkedin

En el Codeba se encuentran talleres además de artes y oficio, música, danza y uno de los de mayor demanda, maquillaje. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

Inclusión



Además, se resalta la inclusión en las Casas Distritales de Cultura. Una apuesta que garantiza el acceso de todos a la formación artística, acogiendo entre sus miles de beneficiarios a población afro, inmigrante, LGBTIQ+, víctimas, desplazados y personas en condición de discapacidad, haciendo del arte un promotor de la sana convivencia y el desarrollo social.



En pandemia, aunque fue difícil, pudieron trabajar y adelantar alternando lo virtual con la presencialidad. En abril de 2022 volvieron del todo a las aulas de clase.



(Mire: Denuncian atentado contra el alcalde de Uribia, en La Guajira)



“Contar con nuestros talleres de Casas Distritales de Cultura en diferentes puntos de la ciudad es garantizar que muchos talentos en la ciudad se puedan fortalecer a través de la dedicación y experiencia de nuestros orientadores”, expresó la secretaria de Cultura y Patrimonio, María Teresa Fernández Iglesias.



En 2021 el programa benefició a aproximadamente 23.000 personas a través de 300 talleres que se realizaron en un ejercicio de alternancia.



En la localidad Norte – Centro Histórico los demás cursos se adelantan en instituciones como el Pestalozzi, Alejandro Obregón, Fundavé (para personas con discapacidad auditiva), Fides, Biblioteca Piloto, además de los Hogares Claret y Pactos, que son centros de rehabilitación juvenil.

FLOR DÍAZ OSPINO

@fdiazos

CORRESPONSAL EL TIEMPO - BARRANQUILLA​