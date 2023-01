El encerramiento por la pandemia del covid-19 sacó del fondo de Tomás Segundo Corro Molina, un comunicador social-periodista que trabaja en la Alcaldía de Barranquilla, la inspiración para componer canciones.



(Puede leer: 'Inseguridad en la 8 sería por pugna entre 'Castor' y Digno Palomino': Pumarejo)



Nacido en Juan de Acosta (Atlántico), hace 62 años, con medio siglo viviendo en Barranquilla, 40 de ellos dedicado al periodismo casi siempre deportivo, Corro aprovechó el confinamiento para elaborar canciones

Sobre la música actual, que tanta polémica despierta, Corro, que en el Distrito ocupa el

cargo de profesional especializado, con vinculación desde hace 26 años, tiene su

posición.



(También: Las huellas virales que recuerdan el paso del nazismo por Barranquilla)



“Las buenas letras que tuvimos en el pasado ya no se están haciendo, porque sus

autores han fallecido. Ahora la composición es muy comercial y su duración es efímera”, sostiene.



Ya tiene tres grabadas. EL TIEMPO habló con el padre de dos hijas que tiene, además, dos nietos.

¿Cómo surgió su inspiración para componer, cuando

hasta hace poco no lo hacía?

Desde hacía mucho tiempo, tenía la inquietud para componer letras para canciones, pero no me había decidido. Sin embargo, a raíz de la pandemia de covid-19, cuando se ordenó el confinamiento preventivo, quise sacarle provecho al tiempo y comencé a escribir y lo he seguido haciendo sin falta.

¿En qué momento del día le surge la inspiración?

La inspiración no tiene horario. Surge en cualquier momento, y cuando me llega, escribo lo que me brota del pensamiento para que no se me olvide.



Después que lo hago, prefiero dedicarme a perfeccionarla y darle sentido, en medio de la tranquilidad de la noche, porque nadie me interrumpe y

me concentro mejor en lo

que estoy haciendo.

¿Hay en su familia algún compositor?

En la familia no hay muchos miembros que se hayan dedicado a componer, pero por parte de los Molina hay un primo, que se llama Julio Molina, quien ha compuesto varias obras, además canta y tiene su grupo música.

¿Cuántas canciones tiene a la fecha y de ellas, cuántas se han grabado?

A la fecha tengo 157 obras escritas y me han grabado tres temas. La Renovación Vallenata de Chorrera lo hizo con el merengue ‘Megusta, Megusta’, mientras que la banda El Sindicato de Juan de Acosta me acaba de grabar dos porros: uno de corte costumbrista que se titula ‘Los Fritos’ y el otro se llama ‘Mi Reina Encantadora’, que se lo compuse a mi nieta Leah Valentina, que tiene 12 años y reside en Miami.

¿Sobre qué temas giran sus canciones?

Mis composiciones giran en torno a cualquier tema. Sus ejes son muy variados. Le he escrito al amor, a la naturaleza, a la vida, a la vejez, al fútbol, a Barranquilla, a las tradiciones, a los periodistas, a las experiencias vividas, al chisme, a los malos entendidos, al tiempo, a los recuerdos, a las fiestas, entre otras.

¿Para qué ritmos compone y cuál prefiere?

No tengo preferencia por ningún género en particular. He hecho composiciones para porro, tropical, cumbia, merengue, vallenato, salsa, paseíto, pop, bolero, etc.