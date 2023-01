Con la Lectura de Bando y la coronación de los reyes Daniela Falcón de la Asunción, Tito José Crissien y los infantiles Triana Santa María y Jesús Zuluaga, el próximo viernes 27 de enero, a las 7 de la noche, en la Plaza de la Paz, el Carnaval de la 44 prendió motores.



La fiesta del bordillo ya tiene su programación respaldada por la Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico -AGFA-, que con sus mejores instrumentos trabajan para brindarles a los barranquilleros un show de altura, en el que la tradición y la modernidad se unen para el disfrute de todos.

“Estamos prendiendo motores. Este carnaval ha sido muy corto, pero estamos haciendo todo para entregarles un gran show este viernes en la coronación. El mensaje es la tradición y la modernidad. No duden que van a ver un magnifico escenario”, manifestó la reina de la 44, Daniela Falcón.



Por su parte, el rey Momo, Tito José Crissien indicó que este es “un gran reto por delante. Un encuentro entre la modernidad y la tradición que queremos transmitirle a los barranquilleros, sin dejar a lado nuestra identidad”.

La programación de la fiesta fue presentada la mañana de este lunes en el hotel de El Prado. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Después de dos largos años de receso por el covid-19, la fiesta regresa con más entusiasmo y colorido que nunca, y con aproximadamente 200 hacedores en escena, a cargo de la dirección artística de la coreógrafa Juliett de Alba.



La cuota musical estará a cargo del príncipe del Carnaval Checo Acosta, Will Fiorillo, la Banda del 5, Charanga Joven, Sair y su banda y Saúl Lallemand, entre otros.



Durante la presentación de la agenda, La Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico hizo entrega del reconocimiento a hacedores del Carnaval por sus aportes a la cultura y al engrandecimiento de la fiesta.



Además, de exaltar la labor y el apoyo de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.



“Es un honor recibirlo, porque este carnaval lo admiramos mucho. Lo que no alcanzaba a dimensionar Barranquilla cucando esta idea nació era que ustedes eran unos visionarios, unos líderes que comprendieron antes que todos los demás, que no había espacio suficiente en la vía 40 para los grupos y personas que querían asistir al carnaval. Hoy podemos decir que se rescataron las tradiciones, se democratizó el carnaval y se le dio la oportunidad a muchos grupos que se estaban quedando por fuera”, afirmó la mandataria departamental.



Entre los grupos folclóricos que recibieron la distinción se encuentran la cumbiamba el Gallo Giro; Enrique Salcedo; las marimondas de César Morales ‘Paraguita’; el Congo Grande de Barranquilla; Ubaldo Mendoza, de los fundadores de la AGFA; Wilfrido Escorcia, entre otros.



El vestuario de los reyes de la 44 estará a cargo del diseñador Rafael Ballestas.

Flor Díaz Ospino

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla