“Es una cosa de locos, en verdad. Desde hace tres años para acá han cerrado unas ocho o nueve tiendas, desde mi ángulo”, dice un joven habitante del barrio Chiquinquirá, en la localidad Suroriente de Barranquilla.



Es uno de los que prefiere hablar bajo el anonimato por un temor generalizado en el sector, donde la extorsión se ha filtrado y se ha expandido hasta callar a quienes la sufren.

Las principales víctimas de este flagelo son los pequeños comerciantes que se han visto en la obligación de cerrar sus tiendas ante las intimidaciones de la delincuencia común, que les cobra hasta 1 millón de pesos para no atentar contra sus vidas, la de sus familiares y sus establecimientos.



Así lo asegura la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), seccional Atlántico, que registra más de 200 tiendas cerradas en Barranquilla en cuestión de dos años, siendo Chiquinquirá, Montes y San Roque los barrios más afectados, con más de 30 establecimientos que han desaparecido.



En esta ciudad, la extorsión creció el 150 por ciento en 2022 (392 casos), comparándolo con 2021, cuando las autoridades contabilizaron 157 casos. Es decir, hubo 235 extorsiones más, según datos del Observatorio del Delito de la Dijín de la Policía Nacional.



No obstante, la Policía Metropolitana de Barranquilla destaca en su balance mensual que en abril de 2023 se registraron 26 capturas por este delito, 11 más que las contabilizadas en el mismo periodo del año pasado.

La tienda La Cívica funcionaba en la carrera 33 con calle 42. Foto: Agencia Kronos

Mataron a Gerardo un lunes de Carnaval y esa tienda la cerraron. Y todas las tiendas de alrededor, entre las calles 39 y 42 y carreras 31 y 32, también cerraron FACEBOOK

El ciudadano, que pide reserva de su identidad por seguridad, señala que, si bien las extorsiones venían de hace años, las cosas empeoraron con el asesinato de Gerardo Reyes, quien era administrador de la popular tienda La María.



“Mataron a Gerardo un lunes de Carnaval y esa tienda la cerraron. Y todas las tiendas de alrededor, entre las calles 39 y 42 y carreras 31 y 32, también cerraron. El de la 43 solo abre por una rejita”, señala, añadiendo que este tipo de negocios que permanecen abiertos es “porque pagan o denuncian y son vigilados”.

Todo un sector afectado por la extorsión

Otro habitante va más allá y asegura que todo el sector comprendido entre las carreras 27 y 35 y entre las calles 35 y Murillo (calle 45), de Chiquinquirá, tiene más de una tienda cerrada por extorsión.



Incluso, a mediados de abril, un restaurante de comida china, ubicado en la calle 38 con carrera 30, fue atacado con una bomba incendiaria, tipo molotov, cuando un sujeto que se desplazaba en una motocicleta lanzó el artefacto y prendió en fuego la fachada. Este hecho avivó el pánico en el sector.



“Los afectados son los tenderos y los vecinos que, ante estos cierres, se ven obligados a comprar en grandes almacenes de cadena y viven con la zozobra de que en cualquier momento les toque a ellos”, manifiesta el testigo.

El barrio Chiquinquirá está localizado en la localidad Suroriente de la ciudad. Foto: Agencia Kronos

Comerciantes señalan a la delincuencia común

Con el agravante que ahora tengo que pagarle lo que gastó en abogado, perdieron un arma de fuego que tenía y yo tengo que pagarlo FACEBOOK

A su turno, el presidente de Undeco Atlántico, Orlando Jiménez, describió como “compleja” la situación para los pequeños comerciantes y reconoció que es un problema que se dejó crecer por no atacarlo entre el último semestre de 2019 y el primero de 2020.



“Han capturado a los grandes extorsionistas, pero quienes extorsionan a los pequeños comerciantes son delincuentes comunes. Son bandas que están por ahí en sus alrededores, entonces ahí es donde se debe atacar”, expresa el directivo.



Asimismo, destaca que las autoridades, a través del Gaula de la Policía y del Ejército están avanzando, con, por ejemplo, 50 capturas que se han dado desde febrero de 2023, según los reportes, mientras que los comerciantes -no todos- se atreven a denunciar, pese al miedo que existe y que hace más difícil el panorama.



“Los mismos comerciantes nos dicen: ‘mira, yo denuncié. El Gaula hizo el operativo y lo capturaron, pero resulta que a los dos meses la persona me está amenazando nuevamente. Con el agravante que ahora tengo que pagarle lo que gastó en abogado, perdieron un arma de fuego que tenía y yo tengo que pagarlo’. El comerciante denuncia, lo capturan, pero a los dos meses ya está por ahí nuevamente e incrementando la cuota”, afirma Jiménez.

Intervención al sistema carcelario

El hombre, quien participó en el PMU convocado por el Ministerio del Interior a principios de abril, expresa que en ese sentido se ha tocado en estos espacios la problemática del sistema carcelario, con sobrecupo y falta de vigilancia a los individuos que les imponen prisión domiciliaria.



“Todos estos centros están con sobrecupo y el Inpec no recibe más gente. Entonces el juez ve como alternativa enviarlo a detención domiciliaria. Las autoridades dicen que en esta condición hay más de 6.000 personas. Y como no hay quien los vigile, siguen delinquiendo. Hay que mirar de qué forma se interviene el tema carcelario o se crean más cupos”, dice el vocero de Undeco.



Frente a estos casos, Jiménez señala que algunos comerciantes prefieren seguir pagando a extorsionistas. Sin embargo, cuando acuerdan cuotas con una banda, aparece otra y ahí se vuelven impagables las exigencias, viéndose obligados a irse o vivir con la angustia de ser asesinados.



“En primer lugar, decirle a los comerciantes que denuncien, porque esas estadísticas son las que sirven para que el Estado destine los recursos necesarios para contrarrestar estos flagelos y que destinen el pie de fuerza y la logística”, cierra Orlando Jiménez.

Otra tienda del sector que cerró está en la carrera 33 con calle 43. Foto: Agencia Kronos

Medidas de la Policía Metropolitana de Barranquilla

Ante esta situación, la Policía Metropolitana de Barranquilla, en conjunto con el Gaula, ha tomado una serie de medidas con el propósito de contrarrestar este flagelo e individualizar a los presuntos responsables.



La estrategia más reciente es con el equipo de Gestión Comunitaria de la Policía Nacional, que realizó una campaña de prevención por diferentes calles de la ciudad, denominada ‘¡Yo no pago, yo denuncio!’.



Está dirigida al gremio de comerciantes y, según explicó, esta acción tiene como propósito dar a conocer varias recomendaciones de seguridad con el fin de evitar ser víctimas de extorsión en sus diferentes modalidades.



Asimismo, suministraron volantes a los comerciantes, con los números de las líneas de emergencia 165, para que denuncien de manera oportuna cualquier caso o anomalía que se presente, el cual ponga en riesgo la vida de algunos de estos comerciantes.



Pese a estas acciones, el temor ha invadido a los comerciantes de este sector de la ciudad, a tal punto de bajar las esteras de sus negocios.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO – Barranquilla

