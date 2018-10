Barranquilla tendrá puente levadizo

Si los trabajos avanzan como van, antes de finalizar el año 2019, en las últimas etapas del Gran Malecón del río habrá dos puentes pasando sobre los caños de los Tramposos y Las Compañías, y uno de ellos será móvil o levadizo.

Este último en particular será tipo basculante, sobre pilotajes, con un tablero metálico, equipos mecánicos y con un operador.



Por los caños pasan actualmente remolcadores, pero la idea es que se desplacen veleros o lanchas. Entonces, ese puente debe permitir el paso en un proceso de abrir y cerrar que no demora dos minutos.



La Unidad Funcional 4 del Malecón se proyecta como un nodo para realizar actividades que alimenten la riqueza cultural de la ciudad. Este es el área que se encuentra limitada por un curso de agua a cada extremo del proyecto, por lo que se hizo necesaria la construcción de los dos puentes que permitan el acceso al proyecto.



En el caso del levadizo, Carlos Acosta Juliao, gerente de Desarrollo de Ciudad, precisó que mientras en el sitio avanza la instalación de la estructura de soporte, el puente está siendo construido en Europa.

Estimamos que la instalación se hará entre el segundo y tercer trimestre del año próximo para que entre en operación antes de que finalice el 2019 FACEBOOK

dijo Acosta, quien confía en que al ser única en el país, la obra se convierta en atractivo turístico.



La instalación de los puente está concebida dentro del contrato por 153.944 millones de pesos que fue adjudicado a mediados del 2017 a la Unión Temporal Gran Malecón. “La idea es que se habilite una dinámica de canales, como en Venecia”, agregó.



Esta unidad del proyecto del Malecón, que es la cuarta, cuenta con un área de 37.000 metros cuadrados, de los cuales 14.000 corresponden al malecón peatonal.



Es en esta zona la que se proyecta como una unidad cultural que contará con un anfiteatro al aire libre, un módulo comercial, áreas verdes y áreas para la exhibición de esculturas y monumentos.