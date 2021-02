El plan para mantener vivo el Carnaval de Barranquilla 

¿Cómo explicarle a un barranquillero que no habrá carnaval?

Ante todo, hay que decir que la gran implicación de hacer esta pausa en nuestra fiesta es salvar la vida, cuidarnos y cuidar incluso a la tradición. Ahora bien, decir que no hay Carnaval es suprimir en la agenda de la ciudad el evento cultural más importante del país, postergar la alegría, el entusiasmo y el derroche que traen consigo estos días.



¿No hacer el carnaval que implicaciones tiene?

Tiene unas implicaciones económicas, pues sólo el año pasado la fiesta movió más de 408 mil millones de pesos, en los diferentes sectores de la ciudad que se benefician de su dinámica. Este año no recibirán ingresos cercanos a ese monto.

¿Cuál es la propuesta que han diseñado para que las personas vivan la fiesta desde su casa?

También hemos dicho que este no es un momento para celebrar. Hemos dispuesto una agenda conmemorativa del Carnaval, que con más de 250 momentos virtuales, se convierte en la oportunidad para acercarnos a nuestra tradición y descubrir de cerca el Patrimonio.



La propuesta que venimos ofreciendo a la ciudadanía desde los diferentes operadores del Carnaval es a redescubrir el gran valor de las manifestaciones de la fiesta. A poder aprender de boca de los hacedores, qué es un congo, por qué la cumbia se baila así, por qué aquí la vida le gana a la muerte en El Garabato, que representan los Coyongos o El Paloteo, y mucho más.

La pandemia obligó a suspender este año la programación normal del Carnaval. Foto: Carlos Capella - EL TIEMPO

De qué manera se les atenderá a esos hacedores del carnaval que todo el año esperan las fiestas

Desde el primer momento de esta pandemia supimos que cuando llegara esta fecha no podíamos dejar solos a los hacedores del Carnaval. Y atendiendo un acuerdo del Concejo Distrital que autoriza al alcalde de entregar aportes a los hacedores de la fiesta para salvaguardar la tradición, tomamos la decisión de abrir la bolsa de estímulos del Carnaval, aun sabiendo que no tendríamos fiesta.

Los invitamos a presentar proyectos que fueran coherentes con la propuesta de agenda conmemorativa que ya mencionamos, y así poder entregarles un recurso para dinamizar sus economías, tan golpeadas por la pandemia.



¿En qué consisten esos estímulos?

Esta bolsa asciende a los 2.500 millones de pesos y calculamos, a través de la formulación de los más de 600 proyectos ganadores, que impactará a más de 30 mil personas.

Los barranquilleros los apreciarán y sobre todo aprovecharán para conocer así más a fondo nuestra fiesta. FACEBOOK

TWITTER

Cree que esta agenda llenará las expectativas de los barranquilleros

Sabemos que los contenidos están construidos con toda la creatividad e inventiva de quienes año tras año nos sorprenden en cada espacio del Carnaval. Además venimos viviendo un proceso de adaptación que nos ha familiarizado bastante con las experiencias virtuales.

Es claro que estos momentos virtuales no se pueden comparar con la experiencia que vivimos en cada Carnaval en la calle, en los desfiles, en los conciertos, en las fiestas. Pero también sabemos que los barranquilleros los apreciarán y sobre todo aprovecharán para conocer así más a fondo nuestra fiesta. Incluso, aquí vale resaltar dentro de estos momentos virtuales que se extenderán hasta el mes de junio, contamos una franja académica con 31 opciones formativas que incluyen talleres didácticos, conversatorios, charlas, podcast y miniseries sobre las manifestaciones tradicionales del carnaval, y 3 diplomados las cuales complementan la franja de circulación de contenidos.



¿Cuál es el reto que sigue ahora?

El mayor reto es seguirnos cuidando, cuidando nuestras vidas de cara a la pandemia y preservando la tradición y el patrimonio del Carnaval, frente a las circunstancias de la actualidad. Seguir siempre descubriendo espacios, plataformas y formas de transmitir los saberes de la fiesta.

Por eso asumimos la tarea de aprovechar este año también para formular la Catedral del Carnaval, que llevaremos a los estudiantes de las instituciones de educación distrital en el segundo semestre del año, permitiéndoles aprender más de lo que es nuestro patrimonio.

Lea más noticias de Colombia

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

En TW:@leoher70

Escríbeme a leoher@eltiempo.com