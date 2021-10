Predios abandonados: de gran pasado a ser un riesgo actual en Barranquilla

Esta no es otra historia de terror sobre casas embrujadas o sus derivados, pero sí se trata del temor de la ciudadanía en Barranquilla por una serie de edificaciones abandonadas que se distribuyen en el norte y centro de la ciudad.



La problemática comprende casas familiares, establecimientos comerciales, antiguas sedes de empresas vigentes o desaparecidas y proyectos de vivienda que no prosperaron. Algunas, incluso, son bienes patrimoniales, dejando graves consecuencias.

Los casos recientes

El primer caso ocurrió a finales de agosto, cuando los hermanos Luis Alberto y Gabriel Alberto Jiménez ingresaron a la que era sede de la extinta empresa Pizano, en el corredor portuario, presuntamente para sustraer hierro, debilitando así el muro.



Acto seguido, una parte del plafón cayó sobre ambos. Uno de ellos falleció al instante, mientras que el otro fue trasladado a un centro asistencial, donde murió 15 días después.



El otro hecho se registró en la tarde del pasado sábado, cuando una persona identificada como Antony Prieto entró a una casa abandonada, en el sector de Campo Alegre, con el presunto fin de llevarse parte del material y una viga lo impactó. Murió en el lugar.

Malos olores y consumo de drogas

A veces las abandonan con la finalidad de declararlas en ruinas y conseguir su demolición total FACEBOOK

TWITTER

Pero las tragedias como las registradas en Pizano y Campo Alegre no son los únicos problemas que generan los predios abandonados y a merced de que el tiempo debilite sus estructuras, sino que la situación se presta para que individuos la invadan con un uso indebido.



“Se convierten en basureros a cielo abierto. Eso yo lo vengo denunciando. A veces las abandonan con la finalidad de declararlas en ruinas y conseguir su demolición total”, dice a este medio el edil de la localidad Norte – Centro Histórico, Raúl Vanegas.



De acuerdo con versiones de la comunidad que habita en este sector, de estos espacios emanan fuertes olores a orín y materia fecal, además del esparcimiento de sustancias alucinógenas.



(Vea: Vacunas contra el covid-19 llegan a recicladores y niños en Barranquilla)



Tal es el caso específico de una vivienda de dos plantas, ubicada en la calle 84 con carrera 42C, un espacio deshabitado y visiblemente deteriorado, a donde se arriman individuos, especialmente en horas de la noche, aprovechando la oscuridad.



Sin embargo, en un recorrido que hizo EL TIEMPO por el lugar y otros sectores aledaños, verificó que al predio se le hizo cerramiento. No obstante, según aseguran testigos, lo que queda de la terraza sigue siendo “mal utilizada”.

Facebook Twitter Linkedin

Casas por las que nadie parece responder se convierten en un problema. Este inmueble es un caso puntual en el norte de la ciudad. Foto: VANEXA ROMERO

Avance de la maleza y proliferación de roedores

Así aprovechan el estado en que se encuentran esas casas y empiezan a vender droga FACEBOOK

TWITTER

Al abandono de las edificaciones se suma posteriormente su deterioro, que se refleja en el crecimiento de la maleza, como está ocurriendo con la vivienda ubicada, de carácter patrimonial, en la esquina de la calle 72 con carrera 61B.



Es tal el avance del monte, que este alcanza a cubrir la fachada del recinto a media altura, mientras que la pintura original pierde la batalla con el verdín que se produce al parecer desde la cubierta.



“Lo que denuncio también preocupa por los efectos que esta situación pueda tener en la salud de uno. Así aprovechan el estado en que se encuentran esas casas y empiezan a vender droga”, agrega Vanegas.



Pero, en el sector de la calle 83 con carrera 41D, cerca de donde murió Prieto el pasado sábado por la caída de concreto, el crecimiento de la maleza no es el único inconveniente, sino también la proliferación de roedores, según dicen los afectados.



Para comprender la magnitud en esta zona de Campo Alegre hay que recordar que hace parte de los proyectos de vivienda que no prosperaron por fallas en el terreno.



(También: Desde hace 100 años, el diablo vive en una casa en Ciénaga)



En ese sentido, no es una, sino gran parte de los predios que conforman la cuadra. La mayoría de ellos cuentan con vigilancia privada. Sin embargo, siguen viéndose perjudicados quienes viven al frente.



Otro abandono se da en la edificación donde funcionaba el Cinema, en la esquina de la Avenida Murillo con carrera 44. De acuerdo con transeúntes del sector, en ocasiones caen partes de la estructura, lo que representa un peligro para quienes transitan por allí.

Facebook Twitter Linkedin

La esquina de la carrera 44 con Murillo suele permanecer con pocos transeúntes y se hace peligrosa en horas de la noche. Foto: VANEXA ROMERO

Edificación patrimonial con ataúdes adentro

Hicieron contactos con la familia propietaria y dicen que no tienen recursos para arreglarla FACEBOOK

TWITTER

Siguiendo con el recorrido que hizo este medio, hubo una edificación que llamó la atención: se trata de una casona patrimonial, que en su mejor época debió ser de las que más resaltaban en la calle 53, entre carreras 50 y 53, donde bordean El Prado y Barrio Abajo.



Cuenta la historia que su primer habitante fue el señor Paul Grosser, un extranjero que, según historiadores, se desempeñó como cónsul del imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial y radicado en esta ciudad a comienzos del siglo XX.



Su estilo arquitectónico clásico con dos columnas especiales en cada lado que decoran el ingreso brindaba elegancia en el sector. El predio pasó a la familia Marulanda y luego a una funeraria, para terminar abandonada incluso con ataúdes vacíos que permanecen en uno de sus salones.



“Está protegida como Bien de Interés Cultural (BIC), pero permanece abandonada. Hicieron contactos con la familia propietaria y dicen que no tienen recursos para arreglarla. Ya comenzaron las personas ajenas al predio a desocuparla, a robarse las puertas de madera, muy bonitas y grandes, significando un problema también para los vecinos”, expresa Raúl Vanegas.



(Vea: Comenzaron las pruebas de pilotaje para el Ecoparque Mallorquín)



El líder de la comunidad pidió a las autoridades ejercer control sobre estos espacios, sugiriendo comparendos a los responsables de los inmuebles y recordando otras áreas abandonadas de la zona, como la Casa del Periodista, y unas seis viviendas echadas al olvido en el sector de la calle 58 con carrera 55.

Facebook Twitter Linkedin

Así es el panorama dentro de la antigua funeraria. Foto: VANEXA ROMERO

Las medidas que toma el Distrito

Han venido realizando visitas a los inmuebles que se encuentran en abandono o en mal estado de conservación FACEBOOK

TWITTER

La Secretaría de Control Urbano y Espacio Público del Distrito tiene las competencias para atender los casos relacionados a los comportamientos contrarios a la protección y conservación del patrimonio cultural y comportamientos contrarios a la integridad urbanística.



Se basan en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana contenido en la Ley 1801 de 20164, que establece: “Omitir o no llevar a cabo las acciones necesarias de adecuado mantenimiento que le competan al poseedor, tenedor o propietario de un inmueble o mueble declarado como Bien de Interés Cultural”.



Con el agravante que lo anterior lleve a un deterioro de la estructura del inmueble y puesta en riesgo de los valores culturales, históricos, arquitectónicos, arqueológicos, patrimoniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos del inmueble.



“La Secretaria de Cultura y Patrimonio, a través de su Grupo de Patrimonio Cultural, pone en conocimiento de la autoridad encargada del control urbanístico aquellos casos de edificaciones patrimoniales abandonadas con el fin de que este adelante los procesos administrativos establecido en la ley”, informó esta dependencia.



Agregó que el Grupo de Patrimonio Cultural es el encargado de atender, revisar y emitir los conceptos de los proyectos de intervención en los inmuebles patrimoniales y la gestión para la recuperación, mantenimiento y conservación de estos bienes.



“En el caso particular de la funeraria, esta Secretaría ha invitado a su propietario a buscar los mecanismos que conlleven a la recuperación de este bien, que al ser un nivel 1 de conservación integral en el PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección) de este sector, urge la recuperación de este”, añadió.



La Secretaría de Cultura indicó que no tiene oficialmente más reportes de otros predios patrimoniales abandonados, pero el PEMP del sector BICNAL del Prado, Bellavista y una parte de Alto Prado cuenta con una cartografía diagnóstico, que tiene identificado los inmuebles en mal estado de conservación, algunos de ellos ya recuperados.



“La Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público han venido realizando visitas a los inmuebles que se encuentran en abandono o en mal estado de conservación”, finalizó esta Secretaría.



Es así como las autoridades del Distrito toman medidas para evitar que se pierdan en el olvido imponentes estructuras con gran pasado y para prevenir que el mismo abandono ocasione tragedias, como la de los hermanos Jiménez y la Antony Prieto.

DEIVIS LÓPEZ ORTEGA

CORRESPONSAL EL TIEMPO

BARRANQUILLA

Más noticias de Colombia

Médicos armaron parranda en el hospital y habrían abandonado a niños en UCI

Me cayó una palmera cuando me bronceaba en San Andrés y así sobreviví

¿Cree que realmente es bueno con la ortografía? Demuéstrelo con este test