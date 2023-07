Este lunes 17 de julio, el Gran Malecón del Río, en Barranquilla, llega a seis años siendo uno de los principales atractivos turísticos del país, con más de 25 millones de visitantes desde su apertura.



Además, ostenta el certificado que lo acredita como uno de los 25 destinos de turismo sostenible en Colombia.

Según las encuestas realizadas, el 98 por ciento de los visitantes se encuentran satisfechos con las instalaciones del espacio. Todos indican que siempre volverán y lo recomendarán como uno de los sitios turísticos más hermosos de Barranquilla.



“Para mí el Gran Malecón quiere decir crecimiento de la ciudad, la visita de mucha gente de todo el mundo, gracias a esta obra. Un lugar que, aparte de lo turístico, abarca lo deportivo, lo cultural, lo gastronómico, aquí uno encuentra todo”, cuenta Francisco Donado, quien dice visitarlo cada vez que puede.



Por su parte, para Linda Cañas Rodríguez, el Malecón significa desarrollo, más espacios verdes para la ciudad y en el tema gastronómico es toda una experiencia por la diversidad en las comidas.



“Es un buen plan para conocer y para disfrutar en familia, lo mejor de Barranquilla. Yo les recomiendo a todos, vengan, súbanse en los barcos y disfruten de un inolvidable paseo por el río”, dice la ciudadana.

Diferentes zonas para el disfrute

También cuenta con escenarios deportivos y para mascotas. Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla

Un espacio que durante estos años ha sido el favorito de los barranquilleros, donde cada miembro de la familia puede disfrutar de las distintas actividades que cada sector ofrece.



Desde el parque de mascotas, hasta parques infantiles o zonas gastronómicas como el Caimán del Río, Escenario del Río, Manglares del Río, Jardín del Río y los diferentes puntos comerciales, además de escenarios como la Ventana de Campeones y el puente abatible.



Tripadvisor le ha otorgado al Gran Malecón 4 certificados: certificado de Excelencia (2019), Travelers Choice(2020 y 2021) y The Best of the Best (2022).



A ellos se les suma el de destino de turismo sostenible otorgado este 2023 por parte de la firma Acert S.A., con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio del Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

Otros reconocimientos para el Malecón

Además, ha sido ganador de premios como la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, Eurasian Prize International Architecture and Design Awards.



“El objetivo es continuar certificando los nuevos sectores del Gran Malecón y los distintos proyectos de ciudad en busca de seguir aumentando la competitividad como destino”, destaca la funcionaria”, indica la jefa de la Oficina de Turismo de Barranquilla, Katy López.



Hoy, cuenta con 48 comercios, 42 más desde su apertura, lo que representa un porcentaje de crecimiento de 700 por ciento. El 45 por ciento son marcas creadas para el espacio, son nuevos emprendimientos. El Gran Malecón genera 215 empleos directos y 102 indirectos.



En lo que va del 2023 se han registrado 172 salidas de embarcaciones desde el muelle del sector Puerta de Oro, con el embarque de alrededor de 4.819 pasajeros acumulados, que dan cuenta de la buena acogida de la actividad de esparcimiento fluvial.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla