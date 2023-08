La Fundación A La Rueda Rueda realizó en Barranquilla la segunda jornada eliminatoria del V Torneo de Ajedrez del Caribe 2023, donde clasificaron 18 ajedrecistas en las modalidades de Torneo y Festival.



(Lea también: El Torneo de Ajedrez del Caribe se juega en Barranquilla con 200 participantes)



Los vencedores irán a la gran final, que está programada para el próximo 30 de septiembre y el 1 de octubre también en la capital del Atlántico, según informó este lunes la organización.

Más de 200 competidores procedentes de Villavicencio, Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Sierra Nevada, Valledupar, Baranoa, Turbaco, Cali, Albania, Barranquilla y sus alrededores se dieron cita en el Coliseo Elias Chegwin, para demostrar sus destrezas.



En total, clasificaron 18 jugadores en las modalidades de Festival y Torneo en sus respectivas categorías, donde se destacó una variedad de regiones participantes.



En el cuadro de clasificados, los ganadores destacados fueron: cuatro de Barranquilla, cuatro de Cartagena, dos de Santa Marta, uno de Albania, uno de Bugalagrande, uno de Guadalajara, Buga, uno de Itagüí.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés David Mena Suárez, de Riohacha, y Alejandro Payares Diaz, de Barranquilla, por la categoría sub-10 de la modalidad Torneo. Foto: Prensa Fundación A la Rueda Rueda

Estoy muy orgulloso de clasificar, ya que llevo cinco años participando en este Torneo FACEBOOK

TWITTER

Otro de Medellín, uno de Riohacha, uno de Valledupar y uno de Villavicencio, quienes ocuparon el primer y segundo puesto, lo que les permitirá disputar el campeonato en la ‘Arenosa’.



De esta manera, Barranquilla y Cartagena se destacaron por mayor número de clasificados y alto nivel en la competencia.



Nicolás Alberto Conto García, de Santa Marta, ganador de la categoría sub-17, afirmó: “Estoy muy orgulloso de clasificar, ya que llevo cinco años participando en este Torneo, que es muy competitivo y que hace muy felices a los niños de Colombia. Hoy tengo la dicha de clasificar y mi expectativa es poder ganar y poder ir al Sudamericano en Brasil”.

La lista de clasificados según la modalidad

En la modalidad de festival los clasificados son: por la categoría sub-8, Alexander Guerrero Giraldo, de Cartagena, e Iván David Gonzalez Castro, de Cartagena.



Categoría sub-10: María Victoria Hernandez Aguilar, de Itagüí, y Alejandro Arnedo Doria de Barranquilla.



Categoría sub-12: Juan Manuel Cruz Azcarate de Guadalajara, de Buga, y Miguel Ángel Naranjo Rodríguez de Medellín.



Categoría sub-14: Adrián de Jesús Torres Orozco, de Cartagena, y David Rebey Pinedo Fernández, de Santa Marta.



Categoría sub- 17: Maicol Buitrago Garcés, de Cartagena, y Rubén Romero, de Albania.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Manuel Cruz Azcarate de Guadalajara, de Buga, y Miguel Ángel Naranjo Rodríguez, de Medellín, en la categoría sub-12, de la modalidad Festival. Foto: Prensa Fundación A la Rueda Rueda

La modalidad Torneo

En la modalidad Torneo, que son aquellos ajedrecistas que cuentan con Elo o Ranking, los clasificados son: por categoría sub -10, Andrés David Mena Suárez, de Riohacha, y Alejandro Payares Díaz, de Barranquilla.



Categoría sub -12: Gabriel Omar Rueda Ahumada, de Barranquilla, y Orlando David Borré Meza, de Barranquilla.



(Además: Estoy muy orgulloso de clasificar, ya que llevo cinco años participando en este Torneo)



Categoría sub -14: Abraham David Colmenares Hernández, de Valledupar, y José Miguel Herrera Murillo, de Bugalagrande.



Categoría sub-17: Nobel Alfredo Guarín Fonseca, de Villavicencio, y Nicolás Alberto Conto García, de Santa Marta.



En la categoría sub-8, los clasificados a la gran final se definieron en las eliminatorias virtuales, dado el número de jugadores.



El próximo 2 de septiembre se realizará las eliminatorias presenciales en Montería y el 9 de septiembre en Bucaramanga.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla