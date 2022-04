“Pensó que era una mujer y, al darse cuenta que soy trans, me agredió y no me quiso pagar el servicio”. Así empieza a relatar su drama Jessica Mizar Vargas, quien se declara víctima de transfobia en el Centro de Barranquilla.



Este es precisamente el sector de la capital del Atlántico con más casos registrados de violencia contra la comunidad LGBTI, según muestran los avances del proyecto ‘Arcoiris al Barrio’, de Caribe Afirmativo.

De acuerdo con la mujer trans, quien apoyó a la Corporación en la documentación de casos denunciados y no denunciados en esta zona de la ciudad, son más de 20 hechos que han puesto en riesgo la vida de esta población.



Jessica Mizar tiene 36 años, de los cuales 10 los ha dedicado a desempeñarse como trabajadora sexual en el sector de la carrera 38 con calle 39, donde hace seis meses sufrió un ataque cometido por un hombre tras un malentendido.

La dramática historia de Jessica Mizar

Hoy, a través de EL TIEMPO, ella se llena de valor para atreverse a relatar la dramática historia de aquel momento en el que pensó que no iba a quedar con vida para contarla.



“Eso fue hace más o menos como unos seis meses acá en el Centro, porque se dio cuenta que era mujer trans y no me quiso pagar el servicio. Me agredió verbalmente. Sentí que estaba en riesgo mi vida, ya que fue bastante agresivo y violento, hubo amenazas también”, recuerda Mizar.



Más allá de las palabras que atentaron contra la dignidad de la ciudadana transgénero, a esta le causó impresión ver la mano empuñada del sujeto, dispuesto a darle golpes en el rostro, aprovechando su vulnerabilidad.



“Traté de calmarme, no actué de la misma manera agresiva y violenta, sino con bastante calma y tratando de evitar la situación. Son personas que actúan de esa forma por falta de conocimiento en el tema de identidad de género, y por los prejuicios, estigmas y odios que existen”, expresa la también estilista.



Por fortuna para Jessica, hoy puede echar el cuento, aunque no fue la primera ni la última vez que se enfrentó a ese tipo de situaciones difíciles, porque también señala agresiones por parte de policías y atracos constantes en el parque de Los Enamorados, otro espacio público que frecuenta.

El panorama en el departamento

La cifra de Jessica Mizar Vargas va acorde con las ya reportadas por el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, con respecto al año 2021, cuando se registraron 26 casos de discriminación en el Atlántico.



Además, en este departamento, contabilizan oficialmente 31 casos de homicidios contra personas LGBTI en los últimos cinco años, de los cuales seis ocurrieron en 2021.



Uno de esos registros data de hace cuatro años en el parque Los Enamorados, también en el Centro, donde se presentó el asesinato de una mujer trans conocida como la Cucuteña, por “represalias a un piropo dirigido a un hombre”, según las investigaciones.



Mientras que en los crímenes de 2021 documentan el de la Paloma, una mujer trans que fue lanzada desde el puente vehicular que conecta a los barrios Los Almendros con Siete de Abril, sobre la Circunvalar.



Precisamente este último sector es otro de los mapeados de Barranquilla en el proyecto Arcoiris al Barrio, debido al alto nivel de riesgo que existe en contra de la comunidad LGBTI.

Estrategia de la Corporación busca prevenir muertes, como la de la Cucuteña, en Los Enamorados. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

La amenaza en un viejo muro contra Alexis y Santiago

Identificar a líderes y lideresas de la población LGBTI en estos sectores populares de Barranquilla FACEBOOK

La iniciativa recogió la historia de Alexis y Santiago, una pareja gay que ha sufrido ataques violentos frecuentemente por su condición. El primero es secretario de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio.



Al parecer, según cuentan, sus labores con las comunidades, que le apuntan a erradicar las peleas de pandillas, no han sido del agrado de estos grupos, que presuntamente han llegado a agredirlos física y verbalmente, y a amenazarlos con mensajes en un viejo muro. Entre ellos, recuerdan: “Salgan, maricas HP”.



Sobre el proyecto, Heriberto Mejía, pedagogo de la Corporación y dinamizador de Arcoiris al Barrio, explica que “es una estrategia de la Corporación con un componente, que es acercar a la gente a Caribe Afirmativo, y segundo, identificar a líderes y lideresas de la población LGBTI en estos sectores populares de Barranquilla”.



Así avanza el proyecto Arcoiris al Barrio

La iniciativa ha visitado cinco sectores: además de la zona Centro y Siete de Abril, estuvieron en la Cordialidad con carrera 21, Las Nieves y Los Robles, esto en el área metropolitana de Barranquilla.



“Faltan otros cinco más, porque es un pequeño bosquejo. Sabemos que hay otros sectores que también sería interesante visitar, pero la idea nuestra es que el 17 de mayo, día contra la homofobia, se comparta un análisis para la ciudad, y visibilizar lo que encontramos en torno a la violencia y discriminación de la población LGBTI”, manifiesta Mejía.



Por último, Caribe Afirmativo, a través de Arcoiris al Barrio, le apunta a dar a conocer estos hechos que no han sido denunciados por temor y servir de apoyo a víctimas, como Paloma, la Cucuteña, Jessica Mizar, y Alexis y Santiago.



