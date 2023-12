Barranquilla en alerta amarilla por temporada decembrina: red de salud ya está lista

Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y las empresas aseguradoras (EPS) se encuentran listas para activar sus planes de contingencia ante la la llegada de la temporada navideña en Barranquilla.



La Secretaría Distrital de Salud precisó que la temporada decembrina incluye festividades de velitas, Navidad, fin de año y primeros días de enero.



(Además: Hombre falleció al caer de la parte alta de un centro comercial en Soledad, Atlántico)



Estas fechas tienen varios ejes fundamentales como son las campañas para la prevención del uso de la pólvora, moderar el consumo de alcohol, recomendaciones para cuidarse en vacaciones y para tener hogares seguros, además de prevención para el consumo de alimentos.

“La invitación es a cuidar a los menores de edad, ellos son los más vulnerables con la quema de pólvora, la pólvora es peligrosa y causa daños físicos y psicológicos en la salud”, afirmó Humberto Mendoza Charris, secretario distrital de Salud.



El plan de contingencia que se inicia este viernes el 1 de diciembre 2023 y culmina el 13 de enero de 2024 contempla la emisión de la alerta amarilla para toda la red hospitalaria distrital, tanto pública como privada.



(También: Aunque la satisfacción aumentó, la seguridad preocupa a los habitantes de Barranquilla)



Las IPS deben estar en permanente coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) para notificar casos de quemaduras e intoxicaciones por elementos pirotécnicos, intoxicación por alcohol adulterado o en mal estado, enfermedades transmitidas por alimentos en mal estado y demás enfermedades de interés en salud pública.

Facebook Twitter Linkedin

Luces en Plaza de la Paz, una de las zonas más visitadas por los barranquilleros. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

La contingencia también establece jornadas de sensibilización para la prevención del uso de la pólvora, iniciadas el pasado 23 de noviembre y desarrolladas por expertos en el manejo de quemaduras por elementos pirotécnicos, intoxicaciones etílicas y accidentes caseros, las cuales están dirigidas a personal de las IPS, EPS, líderes sociales y comunidad en general.



En trabajo articulado, la dependencia en salud también desarrollará acciones preventivas con instituciones como Secretaría de Gobierno, Cuerpo de Bomberos, ICBF, Policía Metropolitana y organizaciones de vendedores durante los días previos a la noche de velitas.

Las primeras recomendaciones

En diciembre, la Alcaldía de Barranquilla te invita:



A cuidar a los menores de edad y jóvenes.

A ser tolerante y prudente.

A no excederse con el alcohol.

A estar lejos del peligro, las festividades se disfrutan mejor cuidando la vida y lejos de la pólvora.

¿Qué hacer en caso de quemaduras con pólvora?

Dirígete inmediatamente a la institución de salud más cercana.

Lava la zona afectada con agua limpia y fría, sin usar jabón, ni restregar.

No apliques cremas, aceites, pomadas ni polvos sobre las heridas o quemaduras, esto puede ocasionar infecciones.

Cubre las quemaduras con toalla o sábana limpia que estén humedecidas.

¿Qué hacer si sufre intoxicación por pólvora?

Llevar a la persona afectada de inmediato a la institución de urgencia en salud más cercana.

Examina las vías respiratorias y los signos vitales.

No provoques el vómito a la persona afectada ni trates de darle líquidos.

No olvide

Evita que los niños estén cerca de ollas con agua caliente, tomas de corriente eléctrica, medicinas, lugares donde puedan tropezar y resbalarse.

No dejes al alcance de menores de edad líquidos, sustancias tóxicas, artículos cortopunzantes que puedan causarles daño.

Facebook Twitter Linkedin

Barranquilla comenzó a implementar la decoración navideña en parques y calles de la ciudad. Foto: Guillermo González / EL TIEMPO

Compra tus alimentos y licores en sitios autorizados y de confianza.

Verifica la fecha de vencimiento en los productos o alimentos.

En caso de intoxicación por alcohol adulterado o alimentos en mal estado, dirígete a la institución de salud más cercana.

En vacaciones usa protector solar y evita insolación, toma abundante líquido para mantenerte hidratado e incluye en tu kit de viaje un botiquín de primeros auxilios.



Ante cualquier inquietud relacionada con accidentes por manipulación de pólvora, quemaduras o intoxicación, de intoxicación etílica o accidentes caseros, las personas deben comunicarse a la línea 195 de la Alcaldía de Barranquilla.

Escríbeme a leoher@eltiempo.com y en X:@leoher70