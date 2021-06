Barranquilla se suma a jornada de vacunación contra el covid- 19

Barranquilla se une este fin de semana a la gran jornada nacional de intensificación de la vacunación contra el covid-19, liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que busca atender sin agendamiento a las personas mayores de 50 años y a la población mayor de 16 a 49 años con comorbilidades que se encuentren registrados en el aplicativo Mi Vacuna.



Esta jornada de intensificación, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de junio, algunos en horario de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y otros de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., está dirigida también a todos los grupos poblacionales priorizados en las etapas 1, 2 y 3 del plan nacional de vacunación para que inicien o completen su esquema de vacunación.



El secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza Charris, hizo un llamado a las personas que aún tienen pendiente la segunda dosis para que revisen su carné y no dejen pasar la fecha para completar su esquema de vacunación y garantizar una mayor protección contra el virus.



De la misma manera, las personas que tienen comorbilidades y que no se encuentran inscritas en Mi Vacuna deben consultar con su EPS para que le hagan el procedimiento de inscripción.



Las siguientes son las zonas de vacunación

Los puntos móviles y masivos donde se atenderá la jornada de intensificación para la vacunación covid-19, este fin de semana, son los siguientes:



Zoológico Sábado, domingo y lunes festivo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Parque Los Andes Sábado, domingo y lunes festivo 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Cancha La Magdalena Sábado, domingo y lunes festivo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Parque San Pío- barrio El Bosque Sábado y domingo 8:00 a 5:00 p.m.



Estadio Edgar Rentería Sábado, domingo y lunes festivo de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.



Estadio Romelio Martínez Sábado, domingo y lunes festivo 8:00 a 5:00 p.m.



Elías Chegwin Sábado, domingo y lunes festivo 8:00 a 8:00 p.m.



Escuela Normal La Hacienda Sábado, domingo y lunes festivo 8:00 a 5:00 p.m.



Universidad Simón Bolívar Sábado, domingo y lunes festivo 8:00 a 5:00 p.m.



Autoservicio C. Comercial Viva Sábado, domingo y lunes festivo 8:00 a 5:00 p.m.



Autoservicio Mall Plaza Sábado, domingo y lunes festivo 8:00 a 5:00 p.m.



Centro Comercial Villa Country Sábado, domingo y lunes festivo 8:00 a 5:00 p.m.



Centro Comercial Metrocentro Sábado 8:00 a 5:00 p.m.



Llegan más vacunas a Barranquilla

Este jueves 10 de junio llegó a Barranquilla otro lote con 6.250 dosis de vacunas contra el covid- 19, con las cuales se avanza en la aplicación de biológicos a los grupos poblacionales que hacen parte de las etapas 1, 2 y 3, para iniciar y completar esquemas.



A corte del 10 de junio, en Barranquilla se han aplicado un total de 430.074 dosis de vacunas contra el COVID-19 y se han recibido 520.817 biológicos de parte del Gobierno nacional.



Recomendaciones para el proceso de vacunación

- Adultos mayores deben ir acompañados.

- En los puntos de vacunación no conversar con las personas que no convive.

- Una vez vacunado, se deben dirigir inmediatamente a la casa.

- Cumplir las medidas, usar tapabocas cubriendo nariz y boca, lavarse las manos constantemente, guardar la distancia de 2 metros.

- Evitar reuniones familiares y sociales.

- No aceptar visitas de personas con las que no convive.

- Llamar a su EPS si presenta síntomas.

