Barranquilla: Transmetro implementa la Ruta Navideña y retoma el servicio a Mallorquín

Transmetro anunció que implementará a partir de este sábado su tradicional Ruta Navideña para movilizar a los usuarios a los sitios emblemáticos de esta época decembrina, como lo son el Gran Malecón y el monumento Ventana al Mundo, en Barranquilla.



La Ruta Navideña operará los fines de semana desde las 4:00 p. m., los sábados tendrá un último despacho a las 8:30 p. m., mientras que domingos y festivos funcionará hasta las 7:30 p. m.

El recorrido de la Ruta Navideña

Este servicio sale desde la estación Joe Arroyo, toma la calle 72 hasta la avenida Gran Malecón, sigue su recorrido hasta la calle 78, en donde toma la Vía 40, posteriormente la glorieta de Las Flores y la avenida Circunvalar para llegar al monumento Ventana al Mundo, y realizar el retorno en este punto.



A su regreso, busca nuevamente la Vía 40 hasta la calle 71, para finalmente empalmar con la calle 72 y continuar su recorrido hasta la estación Joe Arroyo.

Paraderos de la Ruta Navideña

Estos son los paraderos dispuestos para el ascenso y descenso de usuarios. Desde Joe Arroyo hacia Ventana al Mundo: Estación Joe Arroyo, calle 72 con carrera 49 (Colegio Lourdes), calle 72 No. 53-40, calle 72 con carrera 54 (Hotel El Prado), calle 72 No. 57-36.



Calle 72 con carrera 59 (Olímpica), calle 72 con carrera 61 (Parque Bellavista), calle 72 con carrera 62 (Capilla El Buen Pastor), calle 72 No. 65-182, calle 72 No. 70-14, avenida del Río con calle 72, avenida del Río con calle 78.



Centro de Convenciones Puerta de Oro, Vía 40 con calle 85, Vía 40 con Circunvalar y Monumento Ventana al Mundo (retorno).



Desde Ventana al Mundo hacia Joe Arroyo: Vía 40 con Circunvalar Lado Sur, Vía 40 No. 83-53, Vía 40 con calle 80, Vía 40 con calle 77A, Vía 40 con calle 75, Vía 40 con calle 71, calle 72 con carrera 68A.



Calle 72 con carrera 66, calle 72 con carrera 62, calle 72 con carrera 61, calle 72 con carrera 58, calle 72 con carrera 56, calle 72 con carrera 53, calle 72 con carrera 49 y Estación Joe Arroyo.

Se reactiva la Ruta Mallorquín

Este fin de semana se retoma la operación de la Ruta Mallorquín, cuyo horario de funcionamiento se amplía.



En ese sentido, el servicio que lleva al Ecoparque Ciénaga de Mallorquín tendrá un primer despacho a las 7:00 a. m. y culmina su operación a las 5:30 p. m.



El mismo funciona únicamente los fines de semana con el punto de inicio en la Avenida del Río (sector Puerta de Oro) y realiza su recorrido habitual.



Los horarios e intervalos de servicios de las rutas troncales y alimentadoras pueden ser consultadas en las redes sociales del Sistema.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla