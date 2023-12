El robot que está transformando las operaciones en las salas de cirugía de Barranquilla

“Estoy aterrada de cómo ha avanzado la tecnología y está ayudando a los médicos”. Esta es la impresión que le queda a Marta Cecilia Tejera Anaya, a quien una cirugía de cadera, realizada por el “doctor” Mako, le cambió la vida.



La barranquillera, de 57 años, cuenta que soportó más de dos décadas con un fuerte dolor que la aquejaba entre esa parte del cuerpo y sus piernas. Lo que le impedía compartir con sus familiares en los paseos por la ciudad y sus viajes.

“No me gustaba hablar casi de mi cadera, de mi problema. Me presentaron las dos operaciones: tanto la convencional, como la asistida con el robot. No me cabía la idea en mi cabeza de que un robot me fuera a operar, pero tomé la decisión”, recuerda Tejera.



Tejera Anaya se refiere a Mako, un brazo robótico de la Fundación Campbell, en Barranquilla, que funciona para cirugía ortopédica desde diciembre de 2022 y en un año operando ya registra sus primeras 100 intervenciones robóticas.



En el quirófano, el sistema se convierte en un asistente quirúrgico que ha garantizado una mayor seguridad y precisión durante la operación, según indica el médico ortopedista Juan Gabriel Reátiga.



“Para empezar el proceso, se toma una tomografía tridimensional y ahí comienza el primer cambio: se hace un TAC 3D y eso se envía a Estados Unidos, desde ese país hacen un planeamiento quirúrgico y nos lo envían. Entonces, como primera diferencia, ya no estamos operando con radiografías convencionales, que es una vista en dos dimensiones, sino que estamos operando y planeando nuestra cirugía desde un punto de vista de tres dimensiones”, explica el especialista.

El margen de seguridad

Ya en sala, con el paciente, el cirujano utiliza el sistema Mako como ayuda para realizar la intervención, basándose en su plan preoperatorio personalizado. Al preparar el hueso, el encargado guía al brazo robótico dentro del área predefinida y dicho sistema lo ayuda a permanecer dentro de los límites planeados.



Es decir, en el quirófano, el cirujano es asistido por el robot para realizar los cortes óseos y, dentro del equipo quirúrgico, siempre se cuenta con un MPS (Especialista de Producto Mako), quien controla el software bajo las indicaciones del cirujano, ya que el robot no toma ninguna decisión por sí solo.



“El robot nos da una cirugía mucho más segura, maneja un margen de seguridad de 0,3 milímetros, lo cual es muy preciso, para proteger todos los tendones, las arterias, los nervios y ligamentos del paciente. Y reducir el riesgo de cualquier lesión intraoperatoria. Es una cirugía personalizada para cada paciente, lo que facilita la recuperación, la rehabilitación y el dolor postoperatorio”, señala el doctor.



En ese sentido, añade Reátiga, con más frecuencia se observan pacientes que al día siguiente amanecen sin dolor y moviendo su articulación completamente, incluso, “bailando” a los 10 días. Mientras que el uso de muletas y caminadores no pasan de una semana.

Robot Mako es asistente en la Clínica Campbell. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Los resultados en laboratorio

De acuerdo con estudios en laboratorio, la tecnología Mako demostró una colocación precisa de implantes en un plan quirúrgico personalizado. Asimismo, en un caso de reemplazo total de rodilla, mostró una protección del tejido blando a los ligamentos que la rodean.



En la fase siguiente a la operación, tanto el cirujano, como el personal de enfermería y los fisioterapeutas fijan una serie de objetivos con el paciente con el propósito de que este pueda recuperar el movimiento. Además, le hacen seguimiento a la evolución, incluyendo una radiografía postoperatoria.



El ortopedista reconoce que, pese a estos avances tecnológicos, aún existe cierto temor de las personas que se someten a una intervención de estas, aunque los reemplazos articulares sean cirugías predecibles y exitosas.



“Uno ve en el medio pacientes con complicaciones, en su mayoría complicaciones que eran prevenibles y evitables. El robot lo que nos permite es ser mucho más eficientes y esto a ellos los tranquiliza mucho. Hay pacientes que ya habían sido operados de una rodilla y ahora se operaron la segunda con el robot y ellos dicen que la rodilla operada con el robot la sienten más como su rodilla natural”, destaca.



Juan Gabriel Reátiga sostiene que tanto el personal médico como los pacientes son capacitados, mientras que la intervención con el sistema Mako está disponible para todos, desde el punto de vista médico.

Marta se sorprendió al caminar

Marta Tejera no fue ajena a esos temores. No fue suficiente el respaldo de sus allegados y en diciembre, cuando ya estaba todo listo para su cirugía, prefirió postergar la cita para enero de 2023 y así prepararse mentalmente.



“Entrar al quirófano es miedoso, pero ha sido lo mejor. El 18 de enero cumplo un año y estoy feliz por mi salud. Ese día me desperté a las dos horas y me presentaron a Mako, tenía sentimientos encontrados. No podía creer que ya en la tarde estaba caminando”, dice la mujer, quien trabaja en una inmobiliaria.



De aquella Marta que se movilizaba con dificultad por los pasillos de la oficina solo queda el recuerdo, pues asegura que su calidad de vida ha mejorado “del cielo a la tierra”. Eso sí, siguiendo las instrucciones “al pie de la letra” y en terapias durante seis meses.



“Ahora salgo, voy a piscina, hago todas las actividades, monto en cuatrimoto, hago todo normal para una persona de mi edad. A los dos meses volví a trabajar, los compañeros pensaban que iba a



entrar con bastón, pero quedaron asombrados que caminaba normal. Soy muy bendecida por Dios, porque estoy súper bien”, manifiesta Tejera.



Es así como el robot Mako no solo está transformando las operaciones en las salas de cirugía, sino también la vida de los pacientes en Barranquilla, con mayor precisión y seguridad.

