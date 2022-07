Tras la solicitud del Ministerio de Salud de volver al uso del tapabocas en espacios cerrados, los restaurantes y bares de Barranquilla volverían a exigir esta y retomar otras medidas de bioseguridad por el incremento de casos del covid-19.



(Lea también: Las razones por las que el taxímetro no convence en Concejo de Barranquilla)



Y es que, en la última semana, en la capital del Atlántico se registraron 1.942 contagios de coronavirus, generando alarma entre las autoridades y la ciudadanía en general, que venía flexibilizando el autocuidado.

“Nosotros no hemos dejado de utilizar los protocolos, sin embargo, ya no se estaban haciendo como al inicio de la pandemia. En este momento, se está evaluando volver al uso de tapabocas y habilitar puntos de desinfección”, dijo el propietario de un restaurante al medio El Heraldo.



Con respecto a solicitar el carné de vacunación, los comerciantes de este sector aseguran que están a la expectativa de los lineamientos del Ministerio de Salud, ya que sin estos no pueden restringir el ingreso de los clientes.

😷Autocuidado y 💉vacunación son el equipo ideal para enfrentar el #COVID-19.



La vacunación no se detiene, recibe tu esquema inicial y refuerzos en los puntos habilitados en toda ciudad. 📍Identifica el más cercano a ti 👇🏼 pic.twitter.com/n8nKEmxZdw — Secretaría Distrital de Salud (@SecSaludBAQ) July 6, 2022

Las recomendaciones de la Secretaría de Salud Distrital

En ese sentido, desde la Secretaría de Salud Distrital insisten en que el autocuidado es la mejor opción para enfrentar la pandemia, la cual no ha dejado de significar un riesgo desde que llegó al país en marzo de 2020.



(Además: El drama de pobladores del sur del Atlántico ante nivel del Canal del Dique)



Asimismo, invitan a la ciudadanía a que se vacune, conforme haya avanzado su esquema de vacunación contra el covid-19.



“La vacunación no se detiene, recibe tu esquema inicial y refuerzos en los puntos habilitados en toda ciudad. Identifica el más cercano a ti”, señaló esta dependencia distrital.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Cuidador de carros acuchilló en la cara a turista en Cartagena por propina

- Tragedia minera en Caldas: 2 muertos y 4 heridos por derrumbe en socavón

- El proyecto patentado que podría mitigar las inundaciones en La Guajira