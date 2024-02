A Barranquilla llegaría un restaurante de la marca Real Madrid: así va el proceso

Una experiencia que comparan con vivir un partido en el estadio Santiago Bernabéu, productos alusivos al club y, por su puesto, su estilo gastronómico es lo que ofrece el nuevo restaurante que está ‘pidiendo pista’ en Barranquilla.



Se trata de un local de comidas de la marca oficial del Real Madrid, reconocido por sus hamburguesas y que recientemente abrió sus puestas en México. Ahora busca estrenarse en Colombia.

Así lo anunció en la mañana de este viernes 23 de febrero el presidente de la expansión mundial de la marca de restaurantes del Real Madrid, Alfonso Bayón García, quien visitó la capital del Atlántico para continuar con la fase de estudio del proyecto en esta ciudad.



En rueda de prensa, el directivo de la franquicia UNO By Real Madrid adelantó que, solo en la capital del Atlántico, están analizando dos posibles opciones, aunque prefirió no detallar exactamente en qué lugares sería.



“En Barranquilla, hemos tomado la decisión de no hacerlo en un centro comercial, sino en la calle. El Malecón… ¡Qué maravilla! Lo hemos visitado, pero tenemos dos posibilidades que estamos estudiando. Será un local, no puedo decir más”, dijo Alfonso Bayón.



De concretarse el proyecto en Barranquilla, sería el primero en Colombia y generaría entre 40 y 45 empleos. Esto, enmarcado en la meta de la empresa de 200 puntos en todo el mundo en cinco años.

El concepto del restaurante

El presidente de la expansión mundial de la marca de restaurantes del Real Madrid agregó que el concepto del restaurante es fast casual, brindando 12 hamburguesas en el menú, aunque también estaría abierto a adaptarse a la gastronomía colombiana.



Asimismo, el directivo señaló que estos restaurantes cuentan con una tienda con el merchandising del club ‘merengue’ y la réplica exacta del palco presidencial de Florentino Pérez, que tiene el estadio Santiago Bernabéu y que se presta para reuniones.



Alfonso Bayón confía en el posible éxito del restaurante en Barranquilla, gracias a la existencia de hinchas de Real Madrid en la ciudad, según las investigaciones que han realizado hasta el momento.



La reacción del alcalde Alejandro Char

El hecho fue celebrado por el alcalde Alejandro Char, quien reaccionó al anuncio y le dio la bienvenida “a todas las inversiones a Barranquilla”.



“Nos complace que el presidente de la expansión mundial de la marca de restaurantes del Real Madrid, Alfonso Bayón García, vea con buenos ojos traer su franquicia a nuestra ciudad. En Barranquilla siempre hemos trabajado de la mano con el sector público y privado para que los grandes proyectos se materialicen generando transformación y desarrollo para nuestra gente”, dijo el mandatario en su cuenta de X.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

