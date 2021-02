Estos son los requisitos para subsidio de transporte en Barranquilla

Brayan Sarmiento y Rosalinda Ospino son dos de los 16.000 estudiantes de educación superior beneficiados con el programa de Estímulo Social de Transporte (Este), el cual fue reactivado por el Distrito de Barranquilla para 2021.

(Lea también: ‘Hacer cultura es difícil y a veces no sostenible’: alcalde Pumarejo)

De acuerdo con Sarmiento, solicitó este incentivo y eso le dio la oportunidad de tener un apoyo para prepararse doblemente profesional.



“Actualmente estoy en dos universidades y con este incentivo he podido cumplir con mi objetivo de luchar por estudiar dos profesiones, porque me he ahorrado un porcentaje de mis transportes entre las universidades y la casa. Sigo con todas las ganas”, dijo el joven.



A través de un evento virtual, transmitido por sus redes sociales, la Alcaldía de Barranquilla anunció los cronogramas y requisitos que deberán presentar los interesados para acceder a este estímulo.

Por su parte, Ospino contó cómo el incentivo ha sido vital para su familia: “Lo conocí por mi hermana mayor, luego apliqué yo, y ahora mi hermana que está empezando la universidad. Es una gran ayuda para mis padres y nuestra economía. Vamos por nuestros sueños”.



Con la puesta en marcha, nuevamente, del estímulo, el Distrito busca que los estudiantes puedan acceder a la formación superior con una tarifa especial en el sistema de transporte masivo Transmetro.

(Le puede interesar: La lucha por controlar el flagelo del taxi-colectivo en Barranquilla)

El evento contó con la participación de la primera dama del Distrito, Silvana Puello; el secretario de Gestión Social, Santiago Vásquez; el gerente de Desarrollo Social, Alfredo Carbonell; el gerente de Transmetro, Fernando Isaza, y algunos rectores de instituciones de educación superior de la ciudad.



El gerente de Desarrollo Social, Alfredo Carbonell, manifestó que “para este año el Este cuenta con un presupuesto de 417 millones de pesos, con el que esperamos beneficiar a 2.600 estudiantes”.

Este es el cronograma y los requisitos

Si va a actualizar datos: debe diligenciar su documentación desde el 23 de febrero hasta el 8 de marzo, presentando copia del volante de pago de la matrícula y copia del certificado de notas. Estos documentos deben enviarlos en adjunto al correo: estimulodetransporte@barranquilla.gov.co. Si va a realizar inscripción de nuevos beneficiarios: debes diligenciar su documentación del 9 al 17 de marzo, presentando copia volante de pago matricula, copia Sisbén Barranquilla, copia certificada de notas y copia documento de identidad legible. Quienes deseen recibir atención presencial para radicar los documentos, deberán apartar una cita escribiendo al whatsapp 313 8070970. El personal dispuesto por la Secretaría de Gestión Social les asignará fecha y hora de la cita en el Punto de Atención al Ciudadano, ubicado al lado de la Alcaldía, en el Paseo Bolívar.

(Le recomendamos: Nuevo ataque contra la Policía: un uniformado herido en Sabanalarga)

El Este ha logrado beneficiar desde 2014, cuando inició, a 16.000 jóvenes en Barranquilla, según cifras oficiales de la administración distrital.



“Actualmente son varias las instituciones de educación superior que están manejando la alternancia y quisimos seguir apoyando a esos estudiantes del Distrito que están formándose. A través del estímulo les daremos un incentivo del 40 por ciento de descuento en el valor del pasaje de Transmetro”, sostuvo el secretario de Gestión Social.

Más contenidos de Colombia:

- Tragedia vial en el Cesar: Tres muertos y dos heridos

- Instalan transmisores en caimanes del Parque Tayrona para conservación

- En Cartagena desalojan familias que invadían manglares en ciénaga

BARRANQUILLA