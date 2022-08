Ante el riesgo que implican las instalaciones eléctricas, la empresa Air-e recomendó a sus usuarios de Barranquilla y la región implementar medidas preventivas en el interior de los hogares, establecimientos comerciales o industrias para salvar vidas.



(Lea también: El número de la tumba de Diomedes Díaz con el que 4 mil personas ganaron lotería)



Según explicó la entidad, los riesgos eléctricos se pueden presentar en las redes de alta, media y baja tensión aéreas y subterráneas; así como en el interior de las casas, cuando se manipulan las conexiones internas, electrodomésticos, herramientas eléctricas y en general artefactos eléctricos.

Los conductores internos o cableado deben tener el calibre adecuado para los equipos que se van a conectar FACEBOOK

TWITTER

Si bien es cierto que la energía permite el disfrute de la ventilación, refrigeración y el sano esparcimiento, existen diferentes riesgos que pueden ser prevenidos construyendo instalaciones eléctricas internas con personal técnico calificado.



Asimismo, las conexiones seguras demandan materiales certificados y que cumplan con la regulación actual en Colombia, así como realizar periódicamente mantenimientos a las instalaciones y electrodomésticos.



“Los conductores internos o cableado deben tener el calibre adecuado para los equipos que se van a conectar, una extensión defectuosa, un tomacorriente en mal estado o la falta de mantenimiento de un electrodoméstico puede ocasionar una descarga eléctrica y por ende la muerte de una o varias personas”, informó el operador del servicio.



Agregó que no se deben sobrecargar las conexiones eléctricas para evitar incidentes lamentables e instalar puestas a tierra, así como las protecciones adecuadas para la carga de cada vivienda con el fin de proteger la vida de las personas.

La seguridad eléctrica en exteriores

La empresa indicó que algunas personas hacen intervenciones urbanísticas en sus casas sin los debidos permisos y sin cumplir con las distancias mínimas de seguridad para evitar accidentes eléctricos.



De acuerdo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), se deben respetar las distancias mínimas de seguridad para no generar alto riesgo de sufrir accidentes con consecuencias graves, daños irreparables por acercamiento de personas, animales, vegetación, estructuras, edificaciones o cualquier otro tipo de equipos.



Es importante que, cuando se vayan a realizar construcciones, no se manipulen varillas, palos, tubos, alambres cerca de las redes eléctricas que pueda violar las distancias mínimas de seguridad y se pueda producir accidentes por contacto directo con la red, inducción o arco eléctrico.



Si se requiere realizar actividades como instalación de antenas, mantenimiento a las edificaciones, se debe verificar que no haya redes eléctricas cerca.



Adicionalmente, no se debe utilizar la infraestructura eléctrica para instalar carteles, pasacalles o pancartas. Tampoco deben arrojarse objetos sobre las redes eléctricas.

Las líneas de atención y el certificado de conformidad Retie

En caso de caída de una línea al piso se debe informar de inmediato a la empresa de energía marcando el 115 desde cualquier teléfono fijo o celular.



(Además: Alertan posible ingreso de carteles mexicanos a bandas de Barranquilla)



Además, se puede reportar a través de la app Air-e el incidente para que un técnico especializado aísle el peligro y repare la red. Por ningún motivo una persona debe manipular o acercarse a la red eléctrica.



Las instalaciones eléctricas deben contar con el certificado de conformidad del Retie, de acuerdo con lo indicado en el artículo 34, Demostración de conformidad de instalaciones eléctricas.



Y la vigencia de las certificaciones se debe mantener renovándolas de acuerdo con los periodos indicados en el numeral 34.6 Vigencia de los dictámenes de inspección del mismo artículo.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Amenazan a senadora Martha Peralta y miembros del Pacto Histórico en La Guajira

- Así se preparan las principales ciudades para la segunda temporada de lluvias

- Video: indignación por presunta tortura a soldado en batallón; casi lo degollan