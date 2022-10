Ante los pronósticos del Ideam sobre la tormenta tropical y abundantes lluvias que afectarán a la región Caribe este fin de semana, la Secretaría Distrital de Salud entregó recomendaciones para el autocuidado frente a las condiciones climáticas de precipitaciones, de moderadas a fuertes, en todas las ciudades costeras, incluida Barranquilla.



La dependencia solicitó al sector de atención y servicios de salud en la ciudad que implemente y ajuste sus planes de prevención y contingencia, acordes con los actuales niveles de alerta.

A la ciudadanía se le reitera que las condiciones climáticas con fuertes lluvias generan escenarios propicios para la presencia de virus que ocasionan afecciones respiratorias y mosquitos que pueden causar: Infecciones respiratorias agudas, incluyendo Covid-19, enfermedades transmitidas por vectores (dengue), así como las transmitidas por alimentos y agua.



En las zonas con riesgo de inundaciones hay que esta atentos ante la presentación de accidentes ofídicos y agresiones por animales (leptospirosis).



“Para proteger la salud hay que vacunarse, vacunar a las poblaciones de riesgo y protegerse de los cambios del clima que estamos viviendo”, indicó la jefa de Salud Pública de Barranquilla, Ligia Oviedo.



La funcionaria agregó que hay dosis disponibles y los puntos de vacunación están habilitados en toda la ciudad, "no hay excusa, hay que llevar a vacunar a nuestros niños y niñas, a las personas mayores".

Entidades de salud se encuentran en alerta

Este semana hay pronóstico de lluvias, por eso las autoridades recomiendan en el autocuidado . Foto: Agencia Kronos

A todas las instituciones prestadoras de servicios de salud se les recuerda que deben estar en permanente coordinación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Distrito (CRUE) para notificar a la autoridad distrital de salud cualquier evento de interés en salud pública ocasionado por la emergencia de lluvias en la ciudad. Para ello, está establecida la línea telefónica 3793333 y los correos electrónicos: ccervantes@barranquilla.gov.co o atencionalciudadano@barranquilla.gov.co

Tenga en cuanta las siguientes medidas de prevención

A la ciudadanía, se recomienda intensificar las siguientes medidas de prevención de infecciones respiratorias agudas y promover el autocuidado:



1. Tener al día las vacunas, incluidas refuerzos de Covid-19, especialmente en grupos de riesgo como niños menores de 6 años, adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidades y gestantes.

2. Las personas que tengan síntomas gripales deben permanecer aisladas.

3. Usar tapaboca en caso de presentar algún síntoma gripal.

4. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

5. Protegerse de la lluvia y el intenso calor.

6. Limpieza y desinfección de superficies en el hogar, oficina y escuela para prevenir el dengue.

7. Lave, tape o voltee los tanques o los elementos que almacenen agua limpia para prevenir el dengue.

8. En lo posible evitar sitios con multitudes si presenta síntomas.

9. No tocarse la cara, específicamente nariz y boca.

10. Si presenta síntomas, no automedicarse y acudir a la institución de salud más cercana.

