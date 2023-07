Los taxistas de Barranquilla y su área metropolitana se han declarado en desacuerdo al planteamiento que hizo este lunes el ministro de Transporte, William Camargo, sobre subir las tarifas de taxis.



Según explicó el jefe de esta cartera, el aumento sería en tres o cuatro semanas, para ajustarse de acuerdo al alza de la gasolina y nuevas tecnologías.

Por lo anterior, uno de los que se mostró preocupado fue el presidente de Sinditax, Orlinson Villa, quien aseguró que esta decisión debería ser de los alcaldes de cada ciudad o municipio donde transitan los taxis.



“El aumento de las tarifas ahora mismo es inviable, ya que las plataformas ofertan hasta 5 mil pesos para los traslados. Ya no se puede aumentar un peso e impactar negativamente el bolsillo de los colombianos. La inflación nos tiene agobiados, el alza de la gasolina y la ilegalidad nos tienen contra la pared a los taxistas”, dijo el dirigente sindical.



Hay que recordar que en Barranquilla y el área metropolitana circulan, aproximadamente, 15 mil vehículos tipo taxi con una tarifa mínima de 6.300 pesos por una carrera.



“Es inevitable que nos movilicemos. Nos vamos a movilizar y cerraremos aeropuertos, terminales y entradas a la ciudad. Estaremos exigiendo al gobierno que se ponga serio. Es inviable que paguemos el galón de gasolina a 13 mil pesos. Ya no podemos hacerlo. No es posible que le esté quitando el dinero al pueblo para entregárselo ¿A quién?”, expresó Villa.

Paro de taxistas en Barranquilla el 18 de noviembre de 2022. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Así, el hombre confirma que desde la capital del Atlántico se unen al paro que están organizando los taxistas a nivel nacional para el próximo 9 de agosto.



“No podemos seguir prestando el servicio de esta manera. O le ponen freno a la gasolina y a la ilegalidad, o nosotros cerraremos el país”, sostuvo Villa.

Taxistas proponen dos soluciones

Por su parte, el presidente de Sinchotaxis, Jorge Guerrero, aseguró que los sorprendió esta propuesta del ministro de Transporte e indicó que, para aumentar las tarifas, primero se debe hacer un estudio sobre la canasta de costos del taxi en cada ciudad.



“Aumentar las tarifas en estos momentos sería ‘cuchillo para la propia garganta’, debido a que los pocos usuarios que le quedan al servicio individual tipo taxi se irían para la ilegalidad que prestan los carros particulares, debido a que subirían las tarifas de los taxis y las plataformas no las suben. Entonces eso no tiene viabilidad”, comentó Guerrero.



El vocero de los taxistas propone dos soluciones: radicar un documento autorizando una tarifa diferencial para los taxistas, teniendo en cuenta todo el aumento que se le ha venido haciendo al combustible de gasolina.



“Y la otra solución sería aplicar un pico y placa integral donde participen todos los vehículos, tanto particulares como taxis, para darle así un respiro muy significativo al gremio del taxismo”, manifestó el presidente de Sinchotaxis.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla