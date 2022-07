Debido a las altas tarifas de energía eléctrica, la Personería Distrital de Barranquilla respaldó la demanda interpuesta por la Alcaldía Distrital, en contra de las Resoluciones 010 del 30 de enero de 2020 y 078 del 24 de junio de 2021 proferidas por la Creg.



“Consideramos que es de vital importancia que se suspendan las resoluciones citadas, y que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la Resolución 010 del 30 de enero de 2020 y la Resolución 078 del 24 de junio de 2021 proferidas por la Creg, en pro a una solución de fondo al asunto tarifario que tanto aqueja a la región”, dijo el personero Miguel Alzate.

Hay que recordar que tanto la administración distrital como las alcaldías de las principales capitales del Caribe interpusieron en junio una demanda de nulidad contra resolución de la Creg que incrementó las tarifas de energía.



De hecho, el pasado domingo anunciaron cinco propuestas, dirigidas al gobierno entrante y al Congreso, que bajarían los costos de la energía eléctrica que están asumiendo los usuarios residenciales, comerciales e industriales de esta zona.



Una de ellas se trata de implementar un Fondo de estabilización del precio para el Caribe colombiano, que reduzca el valor de la tarifa de los usuarios y mitigue el efecto de las variables que generan alzas por encima del promedio nacional, hasta que las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y reducción de pérdidas hayan sido ejecutadas.



En ese sentido, la Personería Distrital de Barranquilla lideró la coadyuvancia de la demanda que busca regular las altas tarifas de energía eléctrica que se vienen cobrando a los usuarios de la Costa Caribe colombiana.

La crisis económica y social en la región Caribe

A ese llamado se unieron los personeros de Santa Marta, Riohacha y, además, se convocó a la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), que agrupa a más de 1.100 personeros de todo el país, quienes exaltaron el rechazo a las altas tarifas de energía.



“Siendo las Personerías garantes en Derechos Humanos, reiteramos que la energía es un servicio público esencial no solo desde el punto de vista legal, y constitucional sino también convencional (esencialmente en materia de derechos humanos)”, comunicó la Personería Distrital.



Indicó que la Ley 142 de 1994 señaló en su artículo 4 el propósito que cumple este “servicio público esencial”, la cual define de la misma manera en Sentencia C- 565 de 2017 de la Corte Constitucional, que ha incorporado a su vez el concepto de la “energía eléctrica como un bien público no transable”.



La Personería Distrital señaló que la región Caribe está pasando por una crisis no solo económica sino social, en cuanto al tema energético, debido a que se están pagando tarifas altas.



BARRANQUILLA

