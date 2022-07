“A matar o a que lo maten”. Era una de las frases que resonaban en la cabeza de Ibrahim Rojas Rojas cuando sostenía con sus dos manos a su gallo puertorriqueño. No le quitaba la mirada a su contrincante, el ‘Matón de Polonuevo’.



La puesta en escena estaba servida: unos 400 espectadores apostaban y azuzaban detrás de la valla a que soltaran las aves y estas se enfrentaran a picotazos y espuelazos en el área sintética. “50/100 ¡Voy al giro (tipo de gallo)!”, decía uno de los apostadores desde la tribuna amoblada.

El juez de la contienda gallística revisaba todos los pormenores, ninguno podía poner al ruedo al animal sin su autorización, y sendas gotas de sudor recorrían los rostros de los galleros, como si el aire acondicionado, a 16 °C, no fuera suficiente para amainar el calor en el recinto, a las 10 p. m.



El punto exacto al que se dieron convocatoria los señores, a través de las redes sociales, recados y cadenas cerradas de whatsapp, era el Club Gallístico de Barranquilla, ubicado en la vía al corregimiento de Juan Mina.



De pronto, llegó el momento. El hombre que impartía justicia hizo sonar la pequeña campana y Rojas impulsó al gallo giro. Sus patas aterrizaron en el terreno de combate y de una atacó al ‘Matón’. Lo que estaba por suceder sorprendió a la afición.



"Estamos en una lucha, ya que esto lo quieren prohibir. Se ha llevado al Congreso de la República, pero esto es una cultura de nuestra región, del Atlántico y también lo tengo como una microempresa. Al prohibir las peleas de gallo, ¿de qué vamos a vivir nosotros?", pregunta Rojas, de 24 años.



La preocupación del joven gallero revivió el viernes 8 de julio. Mientras los amantes de esta actividad se dieron cita a las 10 a. m. en el Club Gallístico de Barranquilla para pesar los contendores, en la sede del Concejo, en el Centro, el concejal Juan Camilo Fuentes presentaba ante la plenaria el proyecto de acuerdo para desincentivar las peleas de gallo.

Galleros aseguran que esta actividad hace parte de la idiosincrasia del animal. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

El abecé del proyecto presentado en el Concejo

Con el lema de campaña ‘No es mamadera de gallo’, el concejal busca alejar paulatinamente de esta actividad a la población y fomentar el cuidado y la protección del animal.



“Queremos hacer un llamado a las autoridades para tomar conciencia sobre una práctica generalizada que se celebra en establecimientos clandestinos en donde se fomenta el maltrato y la violencia hacia a los animales por diversión”, propone Fuentes.



El proyecto de acuerdo sugiere que los gallos sean mantenidos en jaulas o amarrados, garantizando de esta manera su libertad y movilidad. A su vez, se deberán eliminar todos los elementos que lastimen, corten, hieran y mutilen a estos animales.



Además, propone que toda riña de gallos deberá ser regulada por una entidad de conformidad con la normativa de juegos de suerte y azar, lo que no se haga así sería considerado un evento fuera de la legalidad o clandestino.



Asimismo, indica que las riñas se hagan dentro de los horarios determinados por el Distrito. Lo propuesto supone la generación de sanciones previstas en la Ley y medidas correctivas.



El proyecto busca que la Secretaría de Salud realice acciones preventivas para evitar el fomento y proliferación de enfermedades virales e infecciosas avícolas, por lo que promueve plan de acción que conlleve a la disminución de los factores de riesgos de infecciones y enfermedades identificadas dentro del perfil epidemiológico.

Prohibición de criaderos

Según Fuentes, con esta medida, no solo se busca regular las riñas, sino que a su vez se promueve la prohibición de criaderos de animales maltratados y presos de la libertad en el perímetro urbano.



El proponente señala que las peleas de gallo también fomenta la violencia, debido a que en ocasiones se presentan riñas entre apostadores, agresiones físicas y hasta la muerte de los participantes.



De acuerdo con cifras recolectadas por Fuentes, en los municipios de Polonuevo y Repelón se registraron dos muertes en 2018 por enfrentamientos en estas riñas clandestinas entre apostadores.



“Estas peleas de gallos también se realizan frente a menores de edad, son proclives a afectaciones psicosociales del infante toda vez que incentiva al maltrato animal”, cerró el concejal.

Así es el día a día del gallero

“Esto de los gallos no es maltrato animal. Hagan el experimento: cojan un gallo y a la edad de 15 a 20 días, entre (gallos) hermanos de conciencia se están matando. Es más que todo la idiosincrasia, el instinto del animal”, manifiesta el gallero Rojas, rodeado de gallos chinos, giros y jabaos, las líneas que maneja en su microempresa, donde genera cinco empleos.



Para diferenciarlos, asegura que el chino se conoce por las plumas rojinegras en el cuello, el giro tiende a ser negro con plumas blancas y los jabaos cogen color amarillo.



Y es que, a falta de uno, son 50 de estos animales los que anuncian el amanecer a las 5 a. m., 30 minutos antes de que Ibrahim y el adiestrador Fray Donado abran la gallera que el primero administra en Soledad (Atlántico).



Hacen un repaso sagrado de las condiciones en las que amanece cada uno de los ejemplares, algunos encerrados en jaulas de hierro, otros amarrados a los maderos que están sujetos en el tronco de un gigantesco árbol y el resto andando en la tierra.



Tachado lo anterior de la lista que conforma la rutina, a las 8 a. m. están haciendo el aseo general en toda el área. De esa forma, preparan el terreno donde el gallo perfilado para la pelea del fin de semana hará el entrenamiento bajo la batuta de Donado, conocido en el sector como ‘La biblia de los gallos’. Tiene 52 años y desde los 12 está involucrado en este mundo.

Facebook Twitter Linkedin

El concejal Juan Camilo Fuentes asegura que no se busca acabar con esta actividad. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

En eso, el hombre saca al gallo giro, inclina un poco su cuerpo hacia adelante y suelta de su mano derecha al ave. Clava sus garras en la arena y empieza a andar con sus elegantes plumas blancas, con machas negras debajo de sus alas, y mira con recelo, como buscando al rival que Donado está por cruzarle en su camino.



Efectivamente, viene el ‘sparring’: un muñeco que simula a un gallo dispuesto a pelear. Sin patas, aunque con una que otra pluma rojinegra. El entrenador lo sujeta en la mano izquierda y hace un movimiento de ataque al giro, pero este, en una veloz reacción, da el primer picotazo de la jornada directo a la cabeza. Como si no fuera suficiente, lo suelta del pico y levanta sus patas para seguir atacando.



Puede ser un entrenamiento, pero el giro no se anda con ‘mamadera de gallo’ y acaba con su ‘contendor’. Donado tendrá que buscar un nuevo rival para la próxima práctica, porque este muñeco terminó sin plumas… Mejor dicho, sin algodón de relleno.



“A las 12 del mediodía es la hora de la primera alimentación. A las 2 p. m. se les da la otra parte y a eso de las 4 se les da una merienda. Son tres comidas que les damos, más las vitaminas y los purgantes, revisar los huevos y la incubadora. Como quien dice, tenemos horas de entrada, pero no de salida. Hay días que nos desocupamos a las 6 p. m. y otros días pesados en que se sale a las 10 p. m.”, dice Rojas.



Sostiene que estas jornadas extenuantes de preparación la recompensan en las peleas, en que sus gallos, especialmente el puertorriqueño, estelar del equipo, los respalda con cinco títulos regionales.



Pero también es fundamental la alimentación de los animales, a punta de tres bultos de maíz criollo al mes, plátano, guayaba, zanahoria, lenteja y corazón, que les permite a ganar cuerpo para una pelea.

Fecha de las confrontaciones

En el día de la pelea, se citan desde las 10 a. m. para el pesaje de los animales. Rojas apunta que en ella participan desde amigos hasta personalidades de la región, como el cantante de vallenato Beto Zabaleta y líderes políticos.



“Son diferentes personalidades y cada vez que nos vemos somos como una familia. Somos personas de bien que nos gusta esto de los gallos y se disfruta entre amigos”, dice el joven, quien en una pelea de las 40 que se pueden programar durante el día se podría estar ganando hasta un millón de pesos.



Y haciendo uso de la ‘palabra de gallero’, esa frase que se les adjudica a los hombres que cumplen con sus compromisos que se hacen durante una pelea de gallos, le manda un mensaje al concejal Fuentes.



“El concejal está equivocado, porque en estos escenarios no se presentan agresiones entre los asistentes. De pronto en una pelea clandestina sí se pueden presentar esto tipos de bochornos. Tampoco hay maltrato animal, ellos mismos se están matando. Más cariño y amor no se les puede dar”, asegura el gallero, quien se pregunta, de salir avante el proyecto de acuerdo, qué alternativas les proponen las autoridades a ellos.

Proyecto compromete Distrito

En diálogo con EL TIEMPO, el Fuentes sostiene que entiende la posición de estas personas, pero agrega que “la sociedad está evolucionando”, indicando que no pueden seguir estas prácticas “de maltrato animal”.



“La concepción que se tenía de los animales ha cambiado a nivel mundial. Ya ni se entienden como cosas u objetos que se pueden instrumentalizar, sino que se reconocen como seres sintientes que son sujetos de protección. No para espectáculos de muerte o tortura”, asevera.



Agrega que nunca ha ido a una pelea de gallos y solo las ha visto por televisión o videos que le envían los animalistas que han documentado estas prácticas.



Sobre el pedido de alternativas por parte de Rojas, explica que se trabajaría con el Distrito, ya que el proyecto tiene un componente de educación y de compromiso del Distrito a generar nuevas oportunidades.



El proponente está a la espera de un segundo debate en el Concejo, buscando apoyos en este espacio para su aprobación.



Horas después del primer debate, el ‘Matón de Polonuevo’ terminó muerto, tras enfrentarse con el gallo puertorriqueño de Rojas. Muchos pensaban que la pelea iba a ser reñida, pero el local “aguantó un minuto” ante el ataque letal del giro, según recordó el gallero soledeño. Ahora, la pelea continuará en la plenaria del Concejo.



