En la región Caribe colombiana, hay preocupación e incertidumbre por el racionamiento de gas en un 10 por ciento que se está registrando desde hace semanas en el sector industrial.



Uno de los que ha alertado sobre la situación en las últimas horas es el gerente de la empresa Gases del Caribe, Ramón Dávila, quien explicó desde Barranquilla el impacto que se viene presentando ante el desabastecimiento.

“Hace unos 15 días, aproximadamente, recibimos una notificación del productor Canacol Energy, que es el que opera los campos de gas de Córdoba, diciéndonos que nos iban a racionar el 50 por ciento de los contratos que tenemos con el mercado no regulado”, indicó el directivo a EL TIEMPO.



El mercado no regulado, según precisa Dávila, se refiere a las grandes industrias y, si bien el inconveniente estimaba superarse “en pocos días”, la preocupación radica en que van dos semanas sin verse una solución al respecto.



“Ayer (jueves) nos notificaron que el tema se alargaba, que no tienen una fecha definida de cuándo se restablecerá el suministro pleno de esto. Como tenemos suministros de gas de otros campos, termina afectando en un 10 por ciento aproximadamente a la gran industria”, dijo.

Industrias bajan la producción

Ramón Dávila, gerente general de Gases del Caribe. Foto: Archivo particular

Por lo anterior, le solicitaron a las industrias que bajen la producción en esa cantidad o acudir a los comercializadores privados que tienen gas en venta a 10 con 50 (millón de BTU), el doble de lo que originalmente se lo suministran empresas como Gases del Caribe.



“Muchos han asumido el costo del gas y otros han preferido hacer mantenimiento y han bajado la producción. Esa es la situación actual”, afirmó Ramón Dávila.



Entre las compañías de la Costa Atlántica que más se han visto afectadas están: Cerro Matoso, Surtigas (Bolívar, Sucre y Córdoba) y Gases del Caribe (Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira).



Lo que conocen las industrias hasta el momento es que la situación se originó por el ingreso de agua en unos pozos del departamento de Córdoba, lo que ha dificultado la extracción de gas de dichos pozos, disminuyendo la producción.

El llamado al Gobierno para seguir explorando gas

“Se le ha dicho al gobierno que hay que seguir explorando gas. No podemos, por un simple trastorno de estos, dejar desabastecida una región tan importante como la Costa Atlántica. Debería haber otros campos de gas produciendo para asumir esta falta de suministro, pero no hay gas. No hemos podido conseguir más gas para que supla este racionamiento de Canacol”, manifestó Dávila.



El gerente de Gases del Caribe aclaró que este racionamiento no afecta el gas domiciliario y calificó esta situación como un “duro golpe” a las industrias, que están viendo un incremento en sus costos y una baja producción.



“Hay que seguir explorando gas, los campos que ya están descubiertos, como los campos offshore de La Guajira, acelerar al máximo las inversiones para tener esto cuanto antes y explorar, no podemos dejar de explorar en ningún momento, porque esto sería catastrófico para todo el país”, expresó Dávila.



Ante este panorama, la bancada Caribe en el Congreso de la República le pidió al ministro de Minas y Energía, Ómar Camacho, un pronunciamiento con celeridad y “responsabilidad con el país”.

