No cesan las quejas por las obras en el aeropuerto de Barranquilla

Seis años después que se iniciaron las obras de remodelación del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla siguen las denuncias por la mala calidad de las obras.



La queja es la misma de usuarios y dirigentes políticos del Atlántico, que coinciden en que no ven reflejadas la millonaria inversión en los trabajos, pero sí muchas cosas pendientes.



En esta ocasión quienes volvieron agitar el tema en la Asamblea del Atlántico. Los diputados en sesión de este martes, reclamaron a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) explicaciones sobre los avances y que haga cumplir las pólizas de garantía de la obra.



La diputada Lourdes López, promotora de un debate, recuerda que en el 2015, cuando se anunciaron con bombos y platillos los trabajos de remodelación del Aeropuerto se hizo un desembolso de 315 mil millones de pesos y luego un adicional de 275 mil millones de pesos.



“Nos dijeron que habían ido hasta Dubái para ver los modelos de aeropuerto allá. Nos ilusionamos con que tendríamos un aeropuerto internacional como se merece esta ciudad, cuna de la aviación comercial en Colombia”, cuanta López.

La dirigente denuncia que no se ve la inversión de 610 mil millones de pesos.



Sostiene que el proyecto muestra deterioros que hacen parecer 50 años. “Lo indignante es que según nosotros los Atlanticenses ni siquiera está en un 50 por ciento terminada, pero para el gobierno nacional ya está en un 90% terminada y entregada a satisfacción”.



“La Ministra de Transporte dijo que habían recibido a satisfacción el 96 por ciento de las obras. Trajeron al presidente Iván Duque, que también dijo que todo estaba bien, y no es así. Hicieron las obras corriendo para la cumbre del BID y luego para los partidos de la Selección Colombia, pero eso sigue inconcluso”, enfatizó ella.



López asegura que ha recibido quejas de viajeros y de los mismos trabajadores de la terminal aérea, sobre la mala calidad de la obra.



“Hay un solo ascensor, al medio día llegan dos vuelos internacionales con cerca de 500 personas, un solo baño para hombres y mujeres, el sitio donde llegan los pasajeros no tiene sillas, poca ventilación, una sola banda para reclamar las maletas, el techo tiene humedad y se cae a pedazos”, denunció.

Algunos puntos del techo presentan humedad. Foto: Archivo particular

Otro que se sumó a cuestionar los trabajos del Cortissoz es el diputado Federico Ucrós, natural de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, municipio en el que se encuentra el Aeropuerto.



Ucrós no dudó en calificar los trabajos como improvisados, de mala calidad y que han generado traumas a la ciudad y los usuarios.



“Solo han hecho refracciones que no cumplen con las expectativas. Con 600 mil millones de pesos hubieran mudado ese aeropuerto”, dijo.



Comparó las obras del Cortissoz con las del Rafael Núñez de Cartagena, indicando que el segundo pese a ser más pequeño tiene mejor presentación y su reestructuración fue mucho mejor.



“Un aeropuerto es la cara de una ciudad, estamos dando una mala imagen. Esto es como si hubieran cogido a un pordiosero y le hubieran colocado un frac sin bañarlo”, manifestó.

El contrato de remodelación

El Cortissoz fue entregado en concesión por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en mayo del 2015 al Grupo Aeroportuario del Caribe. Para ello se inició un proceso de remodelación por 610 mil millones de pesos.



El contrato de concesión contempla, entre otros, la repavimentación total de pista y calles de rodaje en asfalto, la remodelación de los 17.780 metros cuadrados de la terminal de pasajeros y su ampliación en 5.425 metros cuadrados.



También la renovación de equipos y el aire acondicionado del terminal de pasajeros, así como la instalación de nueve nuevos puentes de abordaje.



Todos estos trabajos debieron estar listos en marzo pasado, con miras a la cumbre del BID, que se cumplió en Barranquilla. Pero no fue así.

Las obras van por etapas

Según la ANI, los trabajos en la terminal aérea que sirve a Barranquilla se fijaron en tres etapas. La primera ya fue terminada, la segunda y tercera están en intervención.



El vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, Luis Eduardo Gutiérrez, en un comunicado destaca que “estas obras deben quedar finalizadas en septiembre de 2021, como se acordó en el otrosí No. 8 (15 de diciembre de 2020), y fija esta fecha como clave para esta segunda etapa”, quien aclara que el valor total de la inversión en obras para este aeropuerto asciende a 500.000 millones de pesos.

El presidente Iván Duque recorrió las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Foto: Presidencia de la República

Para la etapa 3, esta contemplará detalles finales y la puesta a punto de redes y sistemas tecnológicos y se prevé que finalice en febrero de 2022.



Actualmente, precisa la ANI, el avance de la operatividad del aeropuerto es del 98%. Y, a la fecha, se tiene concluido: fachada, área de check-in, rampa de acceso, facturación, separación de flujos, corredor principal, filtros, vía de taxis, hall de salida, baggage handling systems (bhs), adecuación de locales comerciales y parqueadero principal.

El llamado de la Asamblea del Atlántico

La Asamblea del Atlántico aprobó la proposición de la diputada Lourdes López, para citar a los entes de control, para analizar y evaluar las obras de remodelación del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

En algunos tramos el techo está sin terminar. Foto: Archivo particular

En el documento se cita al representante de la ANI, directivo del grupo Aeroportuaria del Caribe, a la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y voceros de la sociedad de ingenieros y de arquitectos.



La intención, asegura López, es realizar un debate para analizar y aclarar cualquier duda que tengamos no solo como diputados sino, como atlanticenses y usuarios del Aeropuerto Ernesto Cortissoz.



El tema es que por ser recursos de la nación, no es la Asamblea del Atlántico el órgano encargado de hacer este tipo de control y vigilancia sobre esta inversión.

