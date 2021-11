Los puentes vehiculares más peligrosos que tiene Barranquilla

Por lo general, cuando se habla de un puente vehicular, viene la idea de las bondades que este le traerá al tráfico sobre la intersección vial, pero en Barranquilla hay unos que han generado “dolores de cabeza” a los usuarios, según cuentan.



Tras recibir los cuestionamientos de la comunidad, EL TIEMPO realizó un recorrido y encontró a una de estas obras sin ‘orejas’, con glorieta que no compagina y otro con ‘orejas’ distorsionadas, barreras peligrosas y hasta quiebres en la estructura.

“Ahí suceden accidentes a cada rato a raíz de los huecos” y “Tiene fallas que los convierten en antitécnicos”, son algunos comentarios de quienes cuestionan la manera en que estos están diseñados.



Ambos puentes vehiculares tienen varios detalles en común: en ellos se generan trancones a cualquier hora del día y, además, son resistidos por expertos en movilidad, usuarios y comunidades aledañas.



Por lo anterior, este medio recopiló a continuación detalles del puente vehicular de la Circunvalar sobre la carrera 38, llegando al norte de la ciudad, y el de la prolongación de la calle 51B sobre la Circunvalar, más cerca del sur.

El puente de la 38 o ‘Puente de los Agachados’

El primero es el puente de la Circunvalar sobre la carrera 38. Fue entregado al Distrito en 2012 por una suma total de 15.531 millones de pesos. Está ubicado en un área fundamental, pues conecta a la ciudad con el corregimiento de Juan Mina.



Para el analista en movilidad y seguridad vial Isidro Ruíz Estrada, las fallas en esta estructura empezaron desde el primer momento en que se recibió por su gálibo (altura del puente) tan corto, un hecho que motivó a la ciudadanía a ponerle el remoquete de ‘Puente de los Agachados’.



“No tiene el gálibo, ese fue el primer error que se corrigió con algunos trabajos. Pero el diseño de la parte de abajo, en la glorieta como tal, tampoco cumple con estándares de diseños geométricos. Cuando coges un ramal de una glorieta, no te puede dirigir hacia un bordillo, porque si no conoces la intersección, el accidente es inminente”, dice el experto a EL TIEMPO.



Agrega que estas fallas hacen de esta obra elevada algo “peligroso”, pues la oscuridad de la noche o la poca destreza de un conductor aumentan el riesgo de un choque o volcamiento del vehículo al tropezar con una de las esquinas que sobresalen.

Sobre el puente vehicular de la Circunvalar con 38 también se aprecian huecos. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

A eso se suma que la estructura no tiene ‘orejas’ o retornos laterales y, adicionalmente, los carriles de la intersección son angostos, generando una considerable congestión vehicular, especialmente en horas pico.



Al respecto, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito generalmente asigna reguladores del tránsito en este sector para mayor control del tráfico sobre los vehículos que se dirigen en sentido hacia Juan Mina, Circunvalar o vienen de allá.

El puente del barrio 7 de Abril sobre la Circunvalar

Otro caso parecido es el del puente vehicular que conecta a Barranquilla con el municipio de Soledad, sobre la Circunvalar. Es la prolongación de la calle 51B, saliendo del barrio 7 de Abril hacia Los Almendros.



Esta estructura fue incluida en las obras de ampliación de la Circunvalar, en el tramo que comprende Los Robles a La Cordialidad, por valor de 32.000 millones de pesos, incluyendo obras complementarias, hace unos 13 años aproximadamente.



Con el pasar del tiempo, el puente se ha convertido en un “peligro” para los actores de la vía, según cuentan sus usuarios. Una barrera de concreto para separar a motos y carros terminó siendo un obstáculo de cuidado sin señalización.



“Ese puente tenía que haber sido más grande, porque iban a comprar terrenos, pero lo dejaron así pequeño. Terminó siendo una obra incompleta. Y el separador para peatones quedó muy reducido”, señala Adalberto Torralba, habitante del sector.

Este separador sobre el puente vehicular de 7 de Abril ha provocado accidentes de tránsito y no cuenta con señalización. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

De hecho, el accidente más reciente ocurrió la semana pasada, cuando un vehículo particular se estrelló de frente contra la barrera de concreto. El ocupante resultó herido. Tras el hecho, el separador fue pintado con colores blanco y rojo.



“Una vez, un mototaxista esquivó un carro y el que iba de parrillero sufrió una herida expuesta en la rodilla derecha, cuando el separador le pegó bruscamente. Me mostraron el video del herido y fue muy feo”, recordó un taxista.



Dentro del recorrido que hizo este medio, también se vieron grietas en la estructura que reflejan su deterioro. Frente a esta afectación que presenta el puente, fue consultado el secretario de Obras Públicas del Distrito, Rafael Lafont, pero no se obtuvo respuesta oficial.



“El puente de 7 de Abril tiene unos errores de diseño, empezando por la ‘oreja’ que se forma cuando uno va en sentido norte-sur, para desviar hacia la derecha. Se tiene que hacer un retorno raro, encontrándose con el tráfico que va bajando del puente. Es el primer peligro para los usuarios”, asegura Ruíz.

El analista explica que los ramales nunca se construyen así, sino que el retorno se hace cruzando el puente, formándose así un ‘trébol’.



“El muro es otro problema constructivo que tiene ese puente. No cumple con ningún requisito de diseño geométrico de la intersección como tal ni desde el punto de vista de la seguridad vial. Se puede catalogar como muy peligroso”, manifiesta el experto.

Un ‘Bonus track’: el nuevo puente Pumarejo

Los hurtos a las luminarias del nuevo Pumarejo han afectado el alumbrado público. Foto: Vanexa Romero / Archivo EL TIEMPO

Otro que presenta problemas es el nuevo puente Pumarejo. Fue inaugurado en diciembre de 2019 con inversión cercana a los 800.000 millones de pesos.



Sin embargo, la estructura ha presentado desde entonces problemas con la iluminación, a tal punto de que decenas de lámparas han sido hurtadas. Ante esto, los usuarios que lo cruzan en horas de la noche toman riesgos al hacerlo en medio de la penumbra.

El nuevo puente Pumarejo sin una luz y nadie dice nada.@alcaldiabquilla pic.twitter.com/8AZaBdcm4M — 𝘾𝙖𝙧𝙤𝙡𝙞𝙣𝙖 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 (@BoteroC) September 16, 2021

Una fuente que participa en las mesas de trabajo con autoridades locales y nacionales, para solucionar este inconveniente, aseguró que se ha avanzado, pero prefiere que sea el Invías el que emita un pronunciamiento oficial. Este último lo hará en las próximas horas.



Por lo anterior, los actores viales toman precaución, aunque algunas resultan insuficientes, para evitar accidentes en los peligrosos puentes vehiculares de Barranquilla.



