En medio de una incertidumbre se encuentran desde hace años decenas de familias asentadas en el sector de la isla de La Loma, en Barranquilla, ante proyectos inconclusos y el anuncio de uno nuevo, por parte de la Alcaldía Distrital.



Se trata de una comunidad vulnerable que, entre 2017 y 2018, conocía de parte de la administración del entonces alcalde, Alejandro Char, la idea de urbanizar e incluso construir en la zona una edificación nueva para la sede de la Alcaldía.

A eso se sumó la ejecución de las obras de un puente vehicular que conectaría la carrera 50 con La Loma, pasando sobre el caño de Las Compañías. Si bien la estructura se construyó, desde 2019 quedó inconclusa, sin destino claro y deteriorada por el paso del tiempo.



La construcción estuvo a cargo de la firma A Construir y, según registros de archivo, tuvo una inversión de 15.000 millones de pesos. Inicialmente, la Secretaría de Obras Públicas había planteado recibir el puente a finales de 2018. Después quedó aplazado para el año siguiente.



En la actualidad, el panorama es de desolación en este sector. La comunidad lamenta que ni el puente ni el proyecto urbanístico sean una realidad hoy en día, por lo que se han animado a denominar el lugar como ‘La isla de la fantasía’.

Sin usarse al ciento por ciento, el puente ya luce deteriorado. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El nuevo anuncio del alcalde Jaime Pumarejo

No obstante, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se refirió el pasado mes de abril sobre esta zona, anunciando un nuevo plan que prepara el Distrito, aprovechando el Día de la Tierra.



“Hemos decidido que la mayoría de la isla de La Loma sea utilizada como una zona de parque y reserva natural. Otra joya de la ‘BiodiverCiudad’ que Barranquilla le aporta al mundo y a sus propios hijos”, expresó el mandatario.

En el #DíaDeLaTierra, hemos decidido que la mayoría de la isla de La Loma sea utilizada como una zona de parque y reserva natural. Otra joya de la #BiodiverCiudad que Barranquilla le aporta al mundo y a sus propios hijos. pic.twitter.com/NriVXBBKsY — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) April 22, 2023

Por lo pronto, lo único que está a la vista en este lugar son 12 maletines de concreto que impiden el paso vehicular al puente vehicular, huecos, pavimento quebrado y tramos convertidos en basureros, según se pudo observar en un recorrido que hizo EL TIEMPO por el lugar.



Se trata de un puente que se planteó con una longitud de 120 metros, con una estructura en concreto reforzado cimentada sobre pilotes, que consta de seis carriles de 3,30 metros, separador central tipo maletín en concreto, andenes de 1,50 metros, rampas de acceso y barandas.



A este medio se le acercó Jaime Elías Rada Rueda, un vecino de 53 años, que se mostró indignado por la situación actual de La Loma. Él se gana la vida haciendo domicilios en la vecindad, donde también habita.

Rada muestra uno de los huecos en la parte más alta del puente. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

A eso del mediodía, es el pico más alto de solicitudes para Rada, sin embargo, comprendió que era el momento de dar su versión sobre lo que acontece con la estructura y le pidió paciencia a la clientela que le encargó unos almuerzos.



“Una vez conseguí a un señor de edad para preguntarle sobre los tiempos de antes, sobre esto (señala el lugar). Le pregunté al señor cómo era Barranquilla y me decía que por ahí bajaban barquitos, la Intendencia Fluvial y a la Aduana llegaba la línea férrea”, relata el hombre, que ya transpiraba desde su rostro hasta su camiseta por el intenso calor.



Ante el escaso asomo de sombra que amainara el embate del sol, agrega: “Entonces, hoy en día, el señor me dice: ‘Mira, ya vi la transformación de este sector, lo que no he podido ver es el final de la conexión del puente’ ”.



El ciudadano empieza a pensar en una lista de posibilidades por las cuales no han conectado el paso sobre el caño con la isla y enseguida menciona rumores que ha escuchado, como la construcción de “un zoológico” o la “compra de este pedazo… Yo vivo ahí”.

Y es que desde un comienzo se han anunciado tantos proyectos en torno a La Loma, pero, hasta ahora, todos alejados de la realidad. De hecho, el inicio de las obras del puente fue aplazado constantemente en su momento por desacuerdos con la compra de predios aledaños, según el reporte oficial.



Ahora, hay que tener en cuenta que sobre los predios de La Loma marcha un proceso jurídico que surgió por la denuncia de un particular contra la Alcaldía, en la que reclama que los terrenos le pertenecen y no son un bien de la Nación.



La demanda se mantiene en la Fiscalía General de la Nación sin presentarse mayores avances en el último año.

El pedido de la comunidad a las autoridades

“Vivía en el barrio Cuatro Bocas de Santa Marta, ‘tumbaron’ ese barrio y tuvimos que mudarnos para otro lado. Cuando mi papá compró su casa, mataron a mi papá. Entonces ya grande me mudé para acá y también me tocó irme (por la reubicación de predios). Esto me viene persiguiendo desde niño”, cuenta entre risas.



En eso mira su viejo reloj y recuerda que no le ha llevado la botella de aceite que le encargó su vecina, por lo que se despide con prisa, no sin antes dejarle un mensaje a quienes les corresponde.



“A las autoridades les pido que conecten el puente y lo pongan a circular. Ayuden al pueblo que está ahí, un barriecito abandonado. Eso es una reserva natural, lo más lógico es: ayuden al pueblo, métanle a la reserva natural, se hacen cosas turísticas. Esto puede ser muy feo y la gente le puede tener miedo, pero eso puede ser turístico. Ya esto por acá no es peligroso”, cierra.



Desafortunadamente, Rada debió abandonar el recorrido. El deber lo llama. Pero otros vecinos se animan y se suman a este. Señalan al menos cuatro huecos sin tapas de seguridad que están a lo largo del puente.



La preocupación de ellos radica en que los orificios más peligrosos son los que están en la parte más alta de la estructura, por lo que ellos mismos se han dado a la tarea de cubrirlos con tablas y otros objetos.



Sin embargo, una mujer hace la demostración de lo fácil que es retirar estos elementos, y, al asomarse, logra ver al vacío el agua putrefacta del caño de Las Compañías, convirtiéndose en una trampa mortal.

El riesgo para los estudiantes de la isla de La Loma

Facebook Twitter Linkedin

En esta zona habitan los niños de la IED. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

El riesgo es latente, especialmente para los niños estudiantes de la Institución Educativa Distrital (IED) Brisas del Río y sus acudientes, quienes a diario atraviesan a pie la estructura. Ellos son los únicos que, por el momento, le sacan provecho a esta obra.



“Yo quiero ser doctora”, dice una de las menores después de comentar que cursa 4° en esta escuela, mientras que un niño, impresionado por la cámara de fotografía de la reportera gráfica, dice que “quiero ser fotógrafo”.



Una compañera de ellos también se anima a hablar y asegura que cuando sea grande anhela “ser diseñadora”. Todos ellos tienen la ilusión de convertirse en profesionales, así como mantienen la esperanza de ver algún día el puente terminado y funcionando.

Desde el concejo lo catalogan como un “fracaso”

Sobre el tema también interviene el concejal Antonio Bohórquez, quien le viene haciendo seguimiento a este proyecto inconcluso, desde que fue propuesto, hasta ahora como miembro de la institución.



“Para La Loma y el puente, hay que tener en cuenta el fracaso urbanístico de unas 96 hectáreas, respecto de las cuales hay un porcentaje que está en una disputa jurídica muy fuerte en la jurisdicción civil comercial y también en la penal y que, según esta decisión, cambiaría todo lo que se venía pensando alrededor”, señala el cabildante.



Bohórquez recuerda que la obra la iban a entregar en diciembre de 2018, según los anuncios oficiales, y luego que a esas alturas solo iba el 80 por ciento de avance. Y en lo que va de 2023, con el abandono, solo se ven, además, las barandas carcomidas por el óxido.



“Han pasado más de cinco años y estamos sin noticias de esta obra. Entra hoy en mayor controversia con lo que sería el destino que se le había dado inicialmente a La Loma, en el tan controversial Plan de Ordenamiento Territorial del año 2014”, manifiesta.



Ante este panorama y con la nueva decisión anunciada por el alcalde Pumarejo de convertir en un parque gran parte de la isla, EL TIEMPO intentó consultarlo, sin embargo, no ha recibido respuesta.



En todo caso, la comunidad urge de respuestas para acabar con su incertidumbre y el puente vehicular ya reclama por una serie de arreglos sin haberse puesto en funcionamiento.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com