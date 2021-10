Estudiantes crean red para comunidad sin acceso a internet en Barranquilla

Un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Comunitaria Metropolitana de Barranquilla ganó el concurso Solve for tomorrow 2021, de Samsung Colombia en alianza con el Ministerio de Educación.



Se trata del equipo Dreamers, integrado por Dani Daniela Maldonado Angarita, Anshyrly Andrea Chacón Arbeláez, Luz Merys Atencio Díaz y Melwin David Guzmán Guzmán, quienes cursan 11° y fueron liderados por el profesor Álex Alberto González Jurado.



Dreamers se destacó como el mejor de los 1.700 trabajos inscritos de 26 departamentos y 105 municipios del país, participando con el proyecto ‘Themis’, que permite a los jóvenes sin acceso a internet ingresar a contenidos educativos a través de una red independiente.



“No se había evidenciado la magnitud de la brecha educativa hasta vivir lo que es la pandemia. En la cuarentena, nos dimos cuenta que muchos compañeros estaban por fuera del aula escolar no tenían la manera de conectarse y su rendimiento académico comenzó a disminuir. Ahí se prendieron las alarmas”, dijo el docente González a EL TIEMPO.



Según una encuesta, realizada por Dreamers en el interior del colegio, encontró que de 717 estudiantes que tienen dispositivos con capacidad de conectarse a internet, solo el 34 por ciento cuenta con el servicio de banda ancha desde sus casas.



Mientras tanto, el 28 por ciento se conecta con internet móvil y el 41 por ciento no tiene acceso a internet.



Estas cifras motivaron a los cuatro jóvenes y al profesor a emprender con prototipos durante cuatro meses para obtener un proyecto que resultó ser viable y proponerlo en el concurso de Samsung.

Así funciona

“Comenzamos a pedirles a amigos piezas de computadoras para armar una. Logramos colocarle el software necesario, montar la plataforma y llevarla a feliz prueba por mes y medio”, recordó el profesor.



Explicó que la red independiente gratuita es posible con una infraestructura mixta entre una red de área local y una red de área metropolitana. De tal manera que, a través de unas antenas, podemos irradiar la señal aproximadamente a un kilómetro a la redonda del colegio.



“Los dispositivos se conectan a un servidor que está dentro de la escuela. En ese servidor están alojados los contenidos necesarios para que ellos puedan acceder a la educación y está una plataforma llamada Colibrí, donde pueden realizar las consultas”, agregó.



Este novedoso sistema también posee un espacio donde los estudiantes pueden subir y descargar sus tareas y un sistema de mensajería en tiempo real, que el profesor lo asemeja con whatsapp, el cual es conocido como Astrachat, en el que docentes y alumnos interactúan en tiempo real.



El líder del proyecto detalló que, por cada antena, se pueden conectar simultáneamente 250 personas, pero tienen diseñado el trabajo para apoyarse con cuatro antenas que permitirían el acceso a máximo mil usuarios a la vez.

Dreamers espera expandir su idea inicialmente por todas las IED de Barranquilla. Foto: Semilleros de investigación Dreamers

Idea de expansión

“El nombre de Dreamers (soñadores) no es de gratis. Cuando diseñamos el proyecto pensábamos llevarlo a la ruralidad de Colombia, pero después nos dimos cuenta con las mentorías de Samsung que podría expandirse a nivel internacional”, sostuvo.



En ese sentido, el equipo tiene una entrevista con el alcalde del Distrito, Jaime Pumarejo, este martes para compartirle la experiencia y poner a disposición el proyecto con pilotajes en otras instituciones de la ciudad.



“Otra de las virtudes que tiene la red ‘Themis’ es que puede enlazar dos instituciones al mismo tiempo y compartir información, para hacer, no del colegio, sino de Barranquilla y de Colombia esa gran antena donde se puedan conectar las personas que no tienen para acceder a internet”, dijo.

Otros detalles del concurso

El equipo explicó que nombraron Themis al proyecto por la diosa de la justicia. Con esto, quieren llevar el mensaje de que la educación sin justicia no es educación, “la educación debe ser justa y equitativa para todos, para que todos tengan oportunidades”.



Según comunicó la organizadora del concurso, cada uno de los integrantes de Dreamers recibirá como premio por parte de Samsung un celular, un reloj, un televisor y una tableta.



El proyecto recibirá mentorías, materiales para el prototipo, entre otros beneficios, estimados en 10 millones de pesos, con el fin de potenciar la iniciativa e impulsar su desarrollo.



“Samsung continuará acompañando a Dreamers en su propósito de reducir la desigualdad y la brecha educativa. Nuestro objetivo es impulsarlos a evolucionar y consolidarse como un modelo real que dé solución a esta problemática e impulse el desarrollo profesional de los jóvenes”, expresó Iván Laverde, gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung Electronics Colombia.



