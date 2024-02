El proyecto que transforma espacios públicos para la primera infancia de Barranquilla

En la búsqueda de un entorno más amigable y estimulante para los más pequeños, un proyecto se propuso la misión de transformar los espacios urbanísticos en Barranquilla.



Se trata de Urban95 que, con el propósito de brindar un entorno favorable para la primera infancia, inició una travesía para moldear ciudades que inspiren el crecimiento, la seguridad y la felicidad de los niños.

“Si vivieras la ciudad en la forma en la que lo hace un niño de 95 centímetros - La estatura promedio de un niño de 3 años, ¿qué cambiarías?”. Con esta reflexión, el proyecto logró sensibilizar a padres de familia y cuidadores sobre la importancia de unir fuerzas para la creación de espacios adecuados en pro del desarrollo psicosocial de los más pequeños.



Se conoció que Urban 5 es una iniciativa enfocada en mejorar los entornos urbanos para los niños y niñas de la primera infancia.



Fue así como 27 familias firmaron un ‘Acuerdo por una ciudad para la primera infancia’, tras disfrutar de un espacio de inmersión en el que las experiencias desde los 95 centímetros fueron las protagonistas.



“Me alegra que existan este tipo de iniciativas que pone a los niños y niñas en primer lugar, sobre todo en este tiempo donde el mundo va a mil y muchas otras cosas, lejos de la familia, empiezan a tener protagonismo”, expresó Felipe Arjona, uno de los asistentes.



Con este acuerdo, la organización busca incentivar la transformación de espacios públicos a lo largo y ancho de la capital del Atlántico, en beneficio de la primera infancia. Una realidad que hoy ya se vive en barrios como Villas de San Pablo.

Una transformación desde los 95 centímetros

Con casos de éxitos alrededor del mundo, Urban95, que nació de la Fundación Holandesa Bernard van Leer, llegó a Colombia y más específicamente a la región Caribe para ser implementado inicialmente en dos comunidades.



Ellas son: Villas de San Pablo, en Barranquilla; y Ciudad del Bicentenario, en Cartagena. Ambos espacios cuentan con una transformación pensada desde la estimulación temprana de los niños y niñas que transitan hacia su Centro de Desarrollo Infantil, e incluso, posteriormente hacia el colegio.



En estas comunidades priorizadas para la ejecución del Proyecto Piloto de la iniciativa, las familias enfrentaban retos diarios para generar conexiones sanas con sus niños, debido a que los espacios que existían no eran adecuados para ellos y no existían suficientes rutas seguras de tránsito peatonal.

Niños disfrutaron de actividades lúdicas. Foto: United Way Colombia

Lo anterior, según el informe, fue un contexto que se evidenció a lo largo de los eventos, talleres, workshops y demás actividades que desde el proyecto se desarrollaron previamente con la comunidad, que fue parte fundamental en la construcción de los diseños.



“Sí hay un parque más o menos cerca, pero me toca cruzar con cuidado con mi mamá, porque hay una calle donde pasan muchos buses y carros y no hay semáforo”, describió Jean Pierre, de 5 años, durante una de esas actividades.



Con esta transformación, se espera no solo mejorar la conexión de los niños y niñas con sus entornos, sino, además, impactar positivamente su desarrollo lingüístico y psicomotor, a través de la estimulación temprana que produce el juego en sus procesos cognitivos.



Alianzas para el proyecto

Para hacer realidad el proyecto, se aliaron la Fundación United Way Colombia, la Fundación Femsa, Fundación Bernard van Leer, Fundación Santo Domingo y Fundación Pintuco.



“Las alianzas y el trabajo colaborativo con fundaciones de Colombia es fundamental, las cuales cada una está aportando su conocimiento y su fortaleza para sacar adelante a Urban95. También el apoyo de la alcaldía en ambas ciudades (Cartagena y Barranquilla) es fundamental para la implementación y sostenibilidad del mismo", aseguró Cristina Gutiérrez, directora de la Fundación United Way Colombia.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla